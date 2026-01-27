Alcaraz chơi đẹp khi lần đầu vào bán kết Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt số một thế giới Carlos Alcaraz chủ động bảo vệ đối thủ De Minaur sau quyết định gây tranh cãi của trọng tài, ở trận thắng 7-5, 6-2, 6-1 tại tứ kết Australia Mở rộng 2026.

Trận tứ kết giữa Alcaraz và De Minaur diễn ra chiều 27/1 trong bầu không khí sôi động, với sự cổ vũ áp đảo dành cho tay vợt chủ nhà. Khi đang giao bóng để tránh thua set đầu, De Minaur bị trọng tài cảnh cáo lỗi kéo dài thời gian. Khán giả trên sân đồng loạt la ó trọng tài, còn tay vợt người Australia tỏ ra bối rối và ngạc nhiên.

Bên kia sân, Alcaraz cũng không đồng tình với quyết định này. Tay vợt người Tây Ban Nha tiến về phía ghế trọng tài, nói rõ rằng anh "chưa sẵn sàng" để trả giao và chưa ở đúng vị trí. Tay vợt số một thế giới ám chỉ việc phạt thời gian giao bóng cho De Minaur là không hợp lý.

Alcaraz trong trận tứ kết Australia Mở rộng gặp Alex Di Minaur ở Melbourne Park, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia tối 27/1/2026. Ảnh: Reuters

Hành động này khiến khán giả bất ngờ, bởi Alcaraz đang hưởng lợi trực tiếp từ quyết định của trọng tài. Trên TNT Sports, cựu tay vợt số một Anh Tim Henman bình luận rằng trọng tài chọn thời điểm "kỳ lạ" để can thiệp cú giao của De Minaur.

Sau cuộc trao đổi giữa Alcaraz và trọng tài, vẫn có sự không rõ ràng về việc án cảnh cáo có bị hủy bỏ hay không. Theo diễn biến trên sân, lỗi vi phạm dường như vẫn được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc nếu De Minaur tiếp tục bị cảnh cáo lần nữa, anh sẽ mất quyền giao bóng một. Trong điểm đó, tay vợt Australia giao bóng một hỏng, rồi thua điểm sau loạt đánh bền ở cú giao bóng hai.

Alcaraz tận dụng cơ hội để thắng game giao quyết định, khép lại set đầu với chiến thắng 7-5. Trong hai set sau đó, anh hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Ở set hai, tay vợt 22 tuổi nhanh chóng vươn lên dẫn 3-0 bằng sự vượt trội về nhịp độ và khả năng kiểm soát thế trận. De Minaur nỗ lực bám đuổi nhưng không thể ngăn Alcaraz khép lại set với tỷ số 6-2.

Set ba diễn ra chênh lệch hơn. Alcaraz duy trì áp lực liên tục trong các game đỡ bóng, trong khi anh giữ game giao chắc chắn. Tay vợt Tây Ban Nha thắng nhanh 6-1, kết thúc trận tứ kết sau ba set và vào bán kết Australia Mở rộng 2026.

Chiến thắng này giúp Alcaraz lần đầu vào bán kết Australia Mở rộng, Grand Slam duy nhất anh chưa từng vô địch. Đối thủ tiếp theo là Alexander Zverev, tay vợt thắng Learner Tien trong bốn set ở tứ kết diễn ra trước đó cùng ngày. Đây cũng là lần đầu Zverev vào bán kết Australia Mở rộng.

Hai trận tứ kết còn lại của nội dung đơn nam, Novak Djokovic - Lorenzo Musetti, và Ben Shelton - Jannik Sinner, sẽ diễn ra vào ngày 28/1.

Hoàng An (theo Express)