Alcaraz bị đánh giá khó giành Grand Slam 2026

Cựu tay vợt đôi nam số một thế giới Todd Woodbridge dự đoán Carlos Alcaraz sẽ đối mặt vô số thử thách sau khi chia tay HLV Juan Carlos Ferrero.

"Mục tiêu vô địch Grand Slam năm tới của Carlos sẽ gặp trở ngại cực lớn", Woodbridge nói trên podcast Australia Mở rộng ngày 28/12. "Tất nhiên cậu ấy rất giỏi, nhưng sự thay đổi HLV ở thời điểm này của sự nghiệp, theo tôi là vô lý. Tôi không hiểu sao cậu ấy làm vậy".

Woodbridge tin rằng sự kết hợp giữa Alcaraz và Ferrero đã tạo nên một trong những cặp thầy trò hay nhất giới tennis từng chứng kiến, đồng thời cảm thấy tiếc khi đôi bên không thể tiếp tục sát cánh: "Vấn đề không đến từ mối quan hệ của họ, mà nguyên nhân lại do yếu tố khác cũng như điều khoản hợp đồng. Nếu chỉ là một chút lương thưởng hoặc lịch làm việc, hãy tìm cách xử lý chuyện đó đi và duy trì hợp tác tuyệt vời này".

Alcaraz cười tươi dưới sự dẫn dắt của HLV Samuel Lopez, trong buổi tập ở Murcia, Tây Ban Nha hôm 28/12. Ảnh: ATP

Theo Woodbridge, vai trò của Ferrero là rất lớn, được thể hiện rõ trong những sự kiện mà HLV Tây Ban Nha không đi cùng Alcaraz. Đó là thời điểm tay vợt 22 tuổi thi đấu dưới phong độ, tỏ ra mất bình tĩnh và thiếu tự tin. Nhiều người dự đoán tình trạng này có thể lặp lại với Alcaraz khi không còn Ferrero trên khán đài.

Trái ngược Alcaraz, Jannik Sinner lại thuyết phục được HLV Darren Cahill hỗ trợ thêm ít nhất một năm nữa. Việc giữ chân thành công chuyên gia Australia là một trong những sự chuẩn bị quan trọng và tích cực từ phía Sinner, theo đánh giá của Woodbridge.

"Với những thông tin hậu trường gần đây giữa hai tay vợt này, rõ ràng Sinner đang có nhiều cơ hội đánh bại đối thủ hơn", Woodbridge nói thêm. "Tôi nghĩ Sinner nắm lợi thế lớn trong những cuộc đối đầu tới, và sẽ lần thứ ba liên tiếp vô địch Australia Mở rộng".

Woodbridge, 54 tuổi, là cựu tay vợt từng giành 16 Grand Slam đôi nam. Năm 2000, Woodbridge sưu tập trọn bộ major với danh hiệu Roland Garros. Ở hệ thống ATP, ông sở hữu 83 chiếc cup đôi và có lần đầu vươn lên đỉnh bảng thứ bậc vào tháng 7/1992. Tại Olympic 1996, Woodbridge hoàn tất Golden Slam nhờ tấm HC vàng cùng Mark Woodforde.

Vy Anh