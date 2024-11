Album mới của Linkin Park 'thống trị' các bảng xếp hạng

"From Zero" - album của đội hình Linkin Park mới - đứng đầu bảng xếp hạng tại 10 quốc gia.

Theo NME ngày 26/11, đĩa nhạc hiện giữ vị trí đầu bảng xếp hạng âm nhạc của Anh, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Australia và New Zealand. Tại Mỹ, album đạt hạng hai Billboard 200, xếp sau Golden Hour: Part.2 của nhóm Kpop Ateez.

From Zero gồm 11 ca khúc - ra mắt ngày 15/11 - đánh dấu sự trở lại của nhóm từ khi ca sĩ Chester Bennington qua đời năm 2017. Đây cũng là dự án đầu tiên có sự tham gia của hai thành viên mới - giọng ca chính Emily Armstrong, 38 tuổi, và tay trống Colin Brittain, 38 tuổi.

MV "The Emptiness Machine" của Linkin Park MV "The Emptiness Machine". Video: YouTube Linkin Park

NME nhận định thành tích hiện tại không chỉ xem như thắng lợi của nhóm, còn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Emily Armstrong vì là lần đầu cô thắng các bảng xếp hạng. Trang tin chấm From Zero ba trên năm sao, mô tả các ca khúc mới như "sự kết hợp giữa nhạc rock mạnh mẽ phát tại sân vận động và một số lời bài hát nhàm chán đến khó hiểu". Guardian cho rằng màn góp giọng của Armstrong giúp âm nhạc Linkin Park "nghe có vẻ đương đại hơn", có vài giai điệu giống sáng tác do ca sĩ pop mới, chịu ảnh hưởng của Linkin Park thể hiện.

Trước khi phát hành album, ban nhạc ra mắt một số đĩa đơn gồm Heavy Is The Crown, The Emptiness Machine, Over Each Other, Casualty và tổ chức nhiều live show quảng bá. Theo NME, Mike Shinoda nhận xét đội hình hiện tại là sự kết hợp tốt nhất họ từng có, nhấn mạnh Linkin Park phiên bản mới "không xóa bỏ quá khứ". Anh lên tiếng trong bối cảnh nhiều người hâm mộ phản đối Armstrong thay thế vị trí của Bennington.

Sân khấu The Emptiness Machine của Linkin Park Nhóm Linkin Park biểu diễn ca khúc "The Emptiness Machine" vào tháng 9. Video: YouTube Linkin Park

Trong thông báo tái xuất hồi tháng 9, đại diện nhóm cho biết bốn thành viên cũ gồm Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix và Joe Hahn đã "âm thầm gặp nhau trong những năm qua". Họ hợp tác nhiều nhạc sĩ và "tìm thấy mối liên hệ đặc biệt với Emily Armstrong và Colin Brittain".

"Trước khi có tên Linkin Park, chúng tôi là Xero. Tên album lần này đại diện cho khởi đầu khiêm tốn và con đường chúng tôi đang đi. Đĩa nhạc kể về quá khứ, hiện tại và tương lai của nhóm nên chúng tôi sẽ giữ lại phong cách âm nhạc quen thuộc nhưng được làm mới và đầy sức sống. Dự án được thực hiện với lòng biết ơn sâu sắc của ban nhạc dành cho các thành viên mới và lâu năm, gia đình, người hâm mộ. Chúng tôi tự hào những thành tựu của Linkin Park, chờ đón những ngày sắp đến", Mike Shinoda nói thêm.

Đội hình mới của ban nhạc Linkin Park. Từ trái qua: Brad Delson, Phoenix, Emily Armstrong, Mike Shinoda, Colin Brittain và Joe Hahn. Ảnh: James Minchin III

Linkin Park thành lập vào năm 1996, đã ra mắt bảy album. Meteora - đĩa nhạc thứ hai phát hành năm 2003 - là sản phẩm thành công nhất với 27 triệu bản được bán ra toàn thế giới. Sản phẩm gần nhất của nhóm với đội hình cũ là One More Light phát hành vào tháng 5/2017. Hai tháng sau, Chester Bennington qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles. Sự ra đi của Bennington ở tuổi 41 khiến các thành viên, nhiều sao quốc tế và cộng đồng người hâm mộ bàng hoàng.

Trước khi gia nhập Linkin Park, Emily Armstrong thành lập ban nhạc Dead Sara và hoạt động với nhóm trong những năm 2000. Cô bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 15, được nhiều người khen giọng hát có thể sánh ngang huyền thoại Rock & Roll Janis Joplin. Về Colin Brittain, anh là nhà sản xuất âm nhạc Mỹ từng làm việc với nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc. Hiện không có nhiều thông tin về Brittain.

Phương Thảo (theo NME)