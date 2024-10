Alan Walker xuất hiện ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia

DJ Alan Walker xuất hiện trong video, đặt câu hỏi liên quan MV ''Alone, Pt. II'' cho bốn đội cổ vũ tại các điểm cầu của chung kết Olympia, sáng 13/10.

Sau phần thi Tăng tốc, chương trình chuyển sang phần câu hỏi dành cho đội cổ vũ ở bốn điểm cầu Hà Nội, Phú Yên, Gia Lai, Thừa Thiên Huế.

Sự xuất hiện của DJ Alan Walker khiến các cổ động viên phấn khích. Anh đưa một số hình ảnh của MV Alone, Pt. II, ra mắt ngày 27/12/2019. Câu hỏi của Alan Walker liên quan một tỉnh tại Việt Nam, nơi anh thực hiện phần lớn cảnh quay của dự án. Các đội cổ vũ đều có đáp án chính xác là tỉnh Quảng Bình.

Olympia Alan Walker Alan Walker trong video ghi hình sẵn, phát ở chung kết ''Đường lên đỉnh Olympia". Video: VTV3

Alone, Pt. II là phần tiếp theo của hit Alone (2016). MV đạt 30 triệu lượt xem sau hơn một tháng ra mắt, kể câu chuyện giả tưởng về một nhà khảo cổ trẻ có bí danh 28300. Các khám phá của 28300 đều dẫn tới nền văn minh cổ đại - Walkers.

Sau khi tìm ra thông điệp giấu trong bức Heading Home ở Cung điện Fontainebleau, Pháp, cô gái 28300 đi theo chỉ dẫn đến Quảng Bình. Đích đến cuối cùng chính là hang động lớn nhất thế giới - Sơn Đoòng. Các cảnh quay chính của MV được thực hiện tại bản Đoòng của người Bru - Vân Kiều, cửa vào Hang Én, khối Bàn Chân Chó (Hand of Dog), sông Chày.

MV 'Alone, Pt II' MV ''Alone, Pt. I''. Bài hát do Alan Walker sản xuất âm nhạc, ca sĩ Ava Max thể hiện. Video: YouTube Alan Walker

Trước Alan Walker, ca sĩ Charlie Puth từng xuất hiện tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, là người đặt câu hỏi trong phần thi Về đích. Anh yêu cầu các thí sinh tìm từ đồng nghĩa với "friendship" nằm trong bài hát See You Again.

Alan Walker 27 tuổi, là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Anh gốc Na Uy. Năm 2015, anh phát hành đĩa đơn EDM Faded, gây sốt với giai điệu ballad điện tử. MV Faded hiện thu về hơn 3,6 tỷ lượt xem trên kênh YouTube có 45,7 triệu lượt đăng ký của anh. Các mạng xã hội khác như TikTok và Instagram của nghệ sĩ có khoảng 10 triệu người theo dõi. Alan Walker từng đến Việt Nam biểu diễn vào năm 2016 và 2023.

Hồi tháng 8, nghệ sĩ gây chú ý khi đến Hà Nội tặng lại chiếc xe đạp bị mất cắp của fan, do nhận được thông tin kẻ trộm mặc chiếc áo có logo hình đỉnh núi - biểu tượng của Alan Walker. Giữa tháng 9, anh kết hợp top 16 thí sinh vào chung kết cuộc thi Anh trai say hi, trình diễn bốn ca khúc The Spectre, Who I Am, Alone, Fire!.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 là cuộc tranh tài của Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên), Nguyễn Quốc Nhật Minh (THPT chuyên Hùng Vương, Gia Lai), Võ Quang Phú Đức (THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế), Nguyễn Nguyên Phú (THPT chuyên Đại học Sư phạm, Hà Nội). Thí sinh Phú Đức vô địch cuộc thi với 220 điểm, giành vòng nguyệt quế và phần thưởng 50.000 USD (1,2 tỷ đồng). Nguyên Phú về nhì với 215 điểm, mức thưởng 200 triệu đồng. Trung Kiên (145 điểm), Nhật Minh (65) cùng nhận 100 triệu đồng.

Phương Linh