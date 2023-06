Al Pacino và Robert De Niro - đôi bạn 'già gân' Hollywood

Al Pacino và Robert De Niro - hai huyền thoại Hollywood - đều làm bố ở độ tuổi 80, trải qua nhiều mối tình.

Cả hai gần đây gây chú ý với thông tin có con ở độ tuổi bát thập. Ngày 30/5, Pacino thông báo sắp đón con thứ tư cùng người tình kém 53 tuổi - Nooh Alfallah. Trước đó, tài tử có một con với bạn gái cũ là huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant (hiện 33 tuổi) và hai con với diễn viên Beverly D'Angelo (hiện 71 tuổi). Suốt 55 năm theo nghiệp diễn, Pacino còn quan hệ tình cảm với nhiều bóng hồng như diễn viên Jill Clayburgh, Diane Keaton, siêu mẫu Veruschka Von Lehndorff hay nhà báo Lyndall Hobbs.

Đầu tháng này, De Niro cũng cho biết ông vừa đón con thứ bảy cùng đạo diễn võ thuật Tiffany Chen. Cả hai gặp gỡ trên phim trường The Intern vào năm 2015 và được truyền thông chụp ảnh hôn nhau trong chuyến nghỉ mát ở biển Antibes (Pháp) vào tháng 8/2021.

Robert De Niro có hai con với vợ đầu - Diahnne Abbot, gồm Drena (51 tuổi) và Raphel (46 tuổi). Sau đó, khi hẹn hò với người tình Toukie Smith, ông trở thành cha của cặp song sinh Julian và Aaron (27 tuổi). Năm 1997, tài tử kết hôn với vợ thứ hai - Grace Hightower và có hai con là Elliot (25 tuổi) và Helen (11 tuổi).

Al Pacino và Robert De Niro được xem là hai tượng đài ở Hollywood với những điểm tương đồng trong xuất thân, sự nghiệp. Họ lần đầu gặp nhau vào năm 1968, khi sự nghiệp của cả hai chưa bước vào giai đoạn thăng tiến. Lúc đang dạo phố cùng bạn gái trên đường số 14 thuộc đại lộ B ở Manhattan, Pacino tình cờ va vào De Niro. Ngôi sao The Godfather nói trong cuộc phỏng vấn với GQ vào năm 2019: "Tôi nhớ rất rõ ngày chúng tôi gặp nhau. Tôi ngớ người ra khi nhìn thấy De Niro bởi anh ta có sức lôi cuốn đặc biệt, dù chỉ đang đi bộ. Lúc đó tôi nghĩ: 'Cậu nhóc này sẽ tiến rất xa'". Sau khoảnh khắc trên, cả hai quen biết và trở thành bạn.

Pacino (trái) và De Niro. Ảnh: GQ

Hai tài tử đều sinh ra tại New York, là con một và có cha mang dòng máu Italy. Quá trình trưởng thành của họ bị ảnh hưởng sau khi cha mẹ ly hôn, nhất là đối với De Niro. Năm 13 tuổi, ông gia nhập các băng đảng xã hội đen ở khu Little Italy và bỏ học giữa chừng. Tuy vậy, tài tử sau đó hoàn lương và theo nghiệp diễn xuất dưới sự chỉ bảo của minh tinh Stella Adler.

Pacino sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từng làm nhiều nghề như đưa thư, bảo vệ hay hát rong để trang trải cuộc sống. Diễn viên thường dành hàng giờ xem các phim đen trắng và nhận được sự ủng hộ của mẹ cùng ông bà trên con đường trở thành diễn viên.

Cả hai bắt đầu được chú ý vào đầu những 1970 khi tham gia các tác phẩm gây tiếng vang. Sau khoảng thời gian tham gia sân khấu kịch, De Niro góp mặt trong bộ phim tội phạm Mean Streets vào năm 1973, làm việc dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Martin Scorsese. Cùng năm, Pacino nhận đề cử Oscar cho vai diễn Michael Corleone trong kiệt tác Bố già. Ở cuộc phỏng vấn với New York Times tháng 3/2022, tài tử cho rằng Bố già là phim giúp ông có chỗ đứng như hiện tại trong sự nghiệp.

Năm 1974, Bố già II đánh dấu lần đầu tiên Pacino và De Niro cùng xuất hiện trong một dự án điện ảnh. De Niro đảm nhận vai Vito Corleone thời trẻ, trong khi Pacino tiếp tục thủ vai Michael Corleone. Gần 20 năm sau, hai tài tử tái hợp trong bộ phim có chủ đề cướp nhà băng tên Heat (1995). Pacino và De Niro tiếp tục cùng góp mặt trong hai dự án khác là Righteous Kill (2008) và The Irishman (2019) - tác phẩm nhận chín đề cử Oscar vào năm 2020.

Hai tài tử xuất hiện trong "Righteous Kill". Ảnh: Overture Films

Sau Bố già II - bộ phim giúp De Niro nhận một tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam phụ, hai diễn viên trở thành những gương mặt được săn đón bậc nhất Hollywood. Năm 1976, De Niro tái hợp đạo diễn Scorsese, thủ vai chàng tài xế taxi cô đơn Travis trong Taxi Driver.

Theo Backstage, trong quá trình chuẩn bị cho dự án, tài tử sử dụng phương pháp Method Acting (diễn xuất nhập tâm) khi lấy bằng taxi ngoài đời thật và theo dõi cách các tài xế khác tương tác với khách hàng. Năm 1981, De Niro cũng sử dụng phương pháp tương tự khi đóng trong Raging Bull - bộ phim giúp ông đoạt thêm một giải Oscar ở hạng mục Nam chính.

Tại Oscar năm 2022, bộ ba Pacino, De Niro và đạo diễn Francis Ford Coppola tái hợp trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Bố già. Coppola nói: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Pacino và De Niro. Dự án này bắt đầu 50 năm trước với sự tham gia của những diễn viên tài năng, giờ đây, vài người trong số họ đã trở thành huyền thoại".

Ở tuổi 79, De Niro tiếp tục góp mặt trong các bộ phim gây tiếng vang như Joker (2019), The Irishman (2019) hay Killers of the Flower (2023). Tài tử hiện ghi hình cho bộ phim đề tài xã hội đen Wise Guys, dự kiến ra mắt vào tháng 2/2024. Tương tự người bạn thân, Al Pacino chưa có ý định giã từ màn ảnh rộng. Năm 2020, ông nhận đề cử Oscar ở hạng mục Nam phụ trong The Irishman. Hai năm sau, bộ phim tài liệu Becoming Al Pacino của đạo diễn Jean-Baptiste Peretie ra mắt, kể về cuộc đời nhiều thăng trầm của tài tử 83 tuổi.

Trailer 'The Irishman' Trailer phim "The Irishman" (Pacino xuất hiện ở 1 phút 43, De Niro xuất hiện ở giây 9). Video: Netflix

Quốc Bảo