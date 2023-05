Al Pacino sắp đón con thứ tư ở tuổi 83

Tài tử 83 tuổi Al Pacino, đóng chính "Bố già", sắp đón con thứ tư cùng bạn gái kém ông 55 tuổi.

Ngày 30/5, người đại diện của Pacino xác nhận thông tin với TMZ. Bạn gái của tài tử - nhà sản xuất chương trình Nooh Alfallah (28 tuổi) - đang mang thai tháng thứ tám. Cả hai xuất hiện tin đồn hẹn hò sau khi được bắt gặp cùng nhau ăn tối tại Venice, California vào tháng 4/2022.

Al Pacino nổi tiếng qua loạt phim "Bố già". Ảnh: Reuters

Alfallah sinh ra trong một gia đình có gốc Kuwait, từng theo học trường Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình UCLA và hiện phụ trách vai trò phó giám đốc công ty sản xuất phim Lynda Obst Production thuộc hãng Sony. Theo Daily Mail, trước khi hẹn hò với Pacino, cô từng có quan hệ tình cảm với ca sĩ Mick Jagger (79 tuổi), tỷ phú Nicolas Berggruen (61 tuổi) và diễn viên Clint Eastwood (91 tuổi). Pagesix cho biết Alfallah không xem tuổi tác là vấn đề.

Tài tử Al Pacino có một con với bạn gái cũ là huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant (33 tuổi) và hai con với diễn viên Beverly D'Angelo (71 tuổi), người ông hẹn hò từ năm 1996 đến 2003. Trong cuộc phỏng vấn với New Yorker vào năm 2014, Pacino nói: "Tôi có trách nhiệm nuôi dạy con và trở thành một phần trong cuộc sống của chúng. Trên hành trình làm cha, tôi nhận về rất nhiều bài học".

Al Pacino sinh năm 1940, bắt đầu nghiệp diễn ở các sân khấu kịch. Sau khi góp mặt trong The Panic in The Needle Park (1971), tài tử được đạo diễn Francis Ford Coppola để mắt và chọn vào vai Michael Corleone trong kiệt tác Bố già. Sau ba phần phim, Bố già nhận ba tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam chính, Kịch bản chuyển thể và Phim hay nhất.

Màn trình diễn của Pacino trong phim gây ấn tượng đến tận ngày nay và được xem là thước đo cho trường phái Method Acting (diễn xuất nhập tâm). Suốt sự nghiệp, diễn viên giành một giải Quả Cầu Vàng, một giải BAFTA và một tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Scent of a Woman (1992).

Trailer 'Bố già' Trailer phim "Bố già" (Pacino xuất hiện ở 1 phút 14). Video: Paramount Pictures

Quốc Bảo