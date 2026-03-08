Al Nassr trở lại dẫn đầu dù vắng Ronaldo

Arab SaudiAl Nassr lấy lại vị trí dẫn đầu Saudi Pro League bằng trận thắng Neom SC 1-0 ở vòng 25, tối 7/3.

Al Nassr bắt đầu trận đấu mà không có Cristiano Ronaldo. Tiền đạo ghi nhiều bàn nhất cho đội đang phải nghỉ thi đấu từ hai đến bốn tuần sau chấn thương gân kheo trong trận thắng Al Fayha 3-1 hôm 28/2.

Việc thiếu Ronaldo tác động không nhỏ lên chất lượng hàng công. Al Nassr dứt điểm 20 lần và trúng đích 7 lần, nhưng chỉ ghi được một bàn. Các ngôi sao như Joao Felix, Sadio Mane, Kingsley Coman và Marcelo Brozovic đều kém duyên trước khung thành Neom SC - đội đang đứng ở gần giữa bảng.

Simakan (áo vàng, trái) mừng bàn quyết định trận Al Nassr thắng Neom SC ở vòng 25 Saudi Pro League tối 7/3. Ảnh: Al Nassr

Al Nassr phải chờ đến phút 90+5 mới giành trọn ba điểm. Felix sút phạt kiến tạo cho trung vệ Mohamed Simakan đánh đầu cận thành tung lưới đội khách.

Al Nassr trở lại dẫn đầu một ngày sau khi bị Al Ahli qua mặt. Đội bóng của Ronaldo hiện sở hữu 64 điểm sau 25 vòng, hơn Al Ahli hai điểm và đội xếp thứ ba Al Hilal ba điểm.

Al Nassr đã thắng toàn bộ 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Số này gồm 11 trận Saudi Pro League và hai trận vòng 1/8 Cup C2 châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus, người từng giành cú ăn ba quốc nội mùa 2023-2024 với Al Hilal, Al Nassr đang có được sự ổn định để hướng tới danh hiệu.

Thanh Quý