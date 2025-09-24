Al Nassr đại thắng dù Ronaldo ngồi ngoài

Arab SaudiTrong khi Cristiano Ronaldo nghỉ dưỡng sức, tiền đạo Joao Felix lập công giúp Al Nassr đè bẹp chủ nhà Jeddah 4-0 ở vòng 1/16 King Cup tối 23/9.

Ronaldo ngồi ghế dự bị suốt trận đấu trên sân Prince Abdullah AlFaisal Sports City, ngày 23/9. Điều này được cho là để dưỡng sức chuẩn bị cho trận gặp Al Ittihad, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League, vào ngày 26/9.

Felix ăn mừng trong trận Al Nassr thắng Jeddah 4-0 ở vòng 1/16 King Cup tối 23/9. Ảnh: Reuters

Việc vắng Ronaldo không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ hội vào vòng 1/8 của Al Nassr, khi phần còn lại của đội hình vẫn quá mạnh so với đối thủ đang chơi ở giải hạng nhì Jeddah. Ngay phút thứ 8, Angelo tạt bóng khiến Abu Bakr phản lưới mở tỷ số cho các vị khách.

Sau bàn đầu tiên, Al Nassr tiếp tục chiếm ưu thế. Phút 62, sau pha thoát xuống cánh trái, Wesley cứa lòng vào góc xa nhân đôi cách biệt.

Felix tỏa sáng vào cuối trận. Cựu cầu thủ của Atletico và Chelsea đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 71, trước khi đá phạt góc kiến tạo cho Simakan đánh đầu ấn định chiến thắng 4-0 phút 89.

Các đối thủ lớn của Al Nassr cũng giành quyền vào vòng 1/8 khi vượt qua các đội hạng nhì. Al Ahli thắng Al Arabi 5-0, Al Hilal hạ Al Adalah và Al Ittihad vượt qua Al Wehda với cùng tỷ số 1-0.

King Cup là một trong ba giải quốc nội của Arab Saudi, bên cạnh Saudi Pro League và Siêu Cup Arab Saudi. Al Nassr thua Al Ahli 3-5 trong loạt luân lưu trận chung kết Siêu Cup Arab Saudi, nhưng đang dẫn đầu Saudi Pro League với ba trận toàn thắng.

Thanh Quý