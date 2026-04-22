Al Nassr cân nhắc cho con trai Ronaldo lên đội một

Arab SaudiSiêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo có thể chơi bóng cùng con trai, Cristiano Junior, tại Al Nassr ở mùa 2026-2027.

Theo truyền thông Arab Saudi, Al Nassr đang xem xét phương án đôn Cristiano Jr lên tập luyện cùng đội một từ mùa tới. Nếu quyết định này được thông qua, bóng đá thế giới có thể chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi khi hai cha con cùng xuất hiện trong môi trường thi đấu chuyên nghiệp, như Ronaldo nhiều lần bày tỏ mong muốn trong những năm cuối sự nghiệp.

Cristiano Jr (còn gọi là Cristianinho) 16 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền đạo giống bố. Cậu có thể chơi linh hoạt ở hai cánh hoặc trung phong, là tài năng đáng chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ của Al Nassr. Việc được cân nhắc đưa lên tập cùng đội một không đồng nghĩa với suất thi đấu chính thức, nhưng là bước tiến lớn trong quá trình phát triển của cầu thủ trẻ này.

Ronaldo cùng vợ sắp cưới Georgina Rodriguez và con trai đầu lòng Cristiano Jr tại lễ trao Globe Soccer Awards ở Dubai, UAE, ngày 28/12/2025. Ảnh: Instagram/Georgina

Khái niệm đôn lên tập đội một thường được các CLB sử dụng như một giai đoạn chuyển tiếp. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội làm quen với cường độ thi đấu cao hơn, môi trường chuyên nghiệp hơn, cũng như học hỏi trực tiếp từ các đàn anh giàu kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ thể hiện tốt trong các buổi tập sẽ có cơ hội thi đấu.

Ronaldo 41 tuổi, vẫn duy trì phong độ đáng nể tại Saudi Pro League, với 24 bàn thắng qua 25 trận mùa này. Tuy nhiên, chính anh cũng thừa nhận thời gian không còn nhiều để biến giấc mơ chơi bóng cùng con trai thành hiện thực. Tiền đạo người Bồ Đào Nha thừa nhận mong muốn này, nhưng anh không bị ám ảnh vì điều đó. Anh muốn con trai sẽ tự quyết định con đường riêng, còn bản thân chỉ đóng vai trò người cha ủng hộ.

"Thời gian đang trôi đi", Ronaldo thừa nhận. "Sẽ đến lúc tôi phải dừng lại, không chỉ vì thể chất mà còn vì tâm lý. Nếu điều đó xảy ra trước khi hai bố con có thể cùng thi đấu, tôi vẫn cảm thấy tự hào về con, bất kể nó lựa chọn điều gì".

Cristiano Jr từng theo cha đến nhiều CLB trong sự nghiệp, từ Juventus tới Man Utd và Al Nassr. Cậu ăn tập trong các học viện danh tiếng và thậm chí từng có liên hệ với một số đội bóng lớn. Việc lựa chọn gắn bó với Al Nassr giúp Cristiano Jr phát triển trong môi trường quen thuộc.

Ở cấp độ đội tuyển, Cristiano Jr đã lựa chọn khoác áo Bồ Đào Nha, dù sinh ra tại Mỹ. Cậu từng ra mắt ở cấp độ trẻ và tiếp tục góp mặt trong đội U17, cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai gần.

Trong lịch sử bóng đá, việc cha và con cùng thi đấu chuyên nghiệp hiếm gặp, nhưng không phải chưa từng xảy ra. Đó là trường hợp của Rivaldo và con trai Rivaldinho, George Eastham Senior và George Eastham Junior ở Bắc Ireland, hay Henrik và Jordan Larsson tại Thụy Điển.

Với Ronaldo, bài toán lớn nhất nằm ở thời gian. Dù vẫn giữ thể trạng tốt, anh khó có thể kéo dài sự nghiệp thêm quá lâu. Trong khi đó, Cristiano Junior vẫn đang ở giai đoạn phát triển, cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng và thể chất trước khi đủ sức cạnh tranh ở đội một.

Hoàng An tổng hợp