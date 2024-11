Al Hilal tốn 126 triệu USD cho một bàn thắng của Neymar

Arab SaudiTiền đạo người Brazil dành phần lớn thời gian hai năm qua để điều trị ba chấn thương khác nhau, dẫn đến đóng góp hạn chế dù lĩnh lương 110 triệu USD mỗi mùa.

Kể từ World Cup 2022, Neymar chỉ chơi 20 trận, trong đó có 11 trận trọn vẹn ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Theo báo Tây Ban Nha AS, chừng đó là quá ít so với yêu cầu về một thần tượng của hàng triệu CĐV.

Cơn ác mộng diễn ra với Neymar từ đầu 2023. Theo đó, anh phải nghỉ 131 ngày do chấn thương mắt cá chân, 30 ngày do vấn đề về cơ và 369 ngày do rách dây chằng chéo trước đầu gối. Khi trở lại đầu tháng 11, Neymar tiếp tục chấn thương gân kheo và phải nghỉ hết năm.

Neymar chấn thương trong trận Al Hilal gặp Esteghlal hôm 4/11. Ảnh: AFP

Cựu ngôi sao Barca và PSG chỉ chơi bảy trận và ghi một bàn cho Al Hilal, từ khi chuyển đến với giá 98 triệu USD vào hè 2023. Theo hợp đồng hai năm, anh nhận mức lương 110 triệu USD mỗi năm.

Theo quy đổi mang tính châm biếm của tờ Givemesport, tính đến tháng 11, Al Hilal đã trả tổng cộng gần 126 triệu USD chỉ để đổi lại một bàn của Neymar. Ngoài ra, mỗi pha kiến tạo tương đương 42 triệu USD, mỗi trận đấu hơn 18 triệu USD, mỗi lần chạm bóng vào khoảng 323.000 USD và mỗi phút thi đấu là 295.000 USD.

Dù vậy, việc Neymar nghỉ dài hạn không ảnh hưởng quá nhiều đến CLB Arab Saudi. Trong thời gian "số 10" vắng mặt, đội bóng của HLV Jorge Jesus vẫn giành Saudi Pro League, King Cup và hai Siêu Cup Arab Saudi.

Tuyển Brazil chịu nhiều tác động hơn từ sự vắng mặt của tiền đạo đang giữ kỷ lục 79 bàn. Họ phải rời Copa America 2024 từ tứ kết, rơi xuống thứ bảy vòng loại World Cup 2026 trước khi thắng ba và hòa một trong năm trận gần nhất để lên thứ ba.

Theo tờ AS, Neymar và Al Hilal nhiều khả năng chia tay khi hết hợp đồng vào tháng 6/2025. Tiền đạo 32 tuổi có thể trở lại CLB cũ Santos - nơi anh từng ghi 136 bàn và giành Copa Libertadores trước khi sang châu Âu. Hiện, Neymar vẫn giữ kỷ lục chuyển nhượng 263 triệu USD khi được PSG mua đứt từ Barca năm 2017.

Thời đỉnh cao của Neymar là khi chơi cho Barca giai đoạn 2013-2017. Anh giành Champions League và hai La Liga với đội bóng Tây Ban Nha, vào top 3 Quả Bóng Vàng 2015 và đội hình tiêu biểu của năm. Neymar giành năm Ligue 1 với PSG, nhưng thua trận chung kết Champions League 2020.

Thanh Quý (theo AS)