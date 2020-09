Akon dựng 'Wakanda' phiên bản đời thực

Ca sĩ R&B Akon đầu tư sáu tỷ USD xây thành phố Akon ở Senegal, lấy ý tưởng từ Wakanda trong "Black Panther".

Theo CNN, dự án Thành phố Akon được xây dựng tại Mbodiene, cách thủ đô Dakar 100 km và triển khai từ năm 2021. Nam ca sĩ huy động được nguồn vốn sáu tỷ USD (hơn 139.000 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư giấu tên để thực hiện. Ngoài ra, anh được Tổng thống Senegal - Macky Sall - tặng 2.000 mẫu đất (hơn 809 hecta) cho dự án.

Thành phố Akon Phối cảnh 3D của thành phố Akon. Video: Youtube Akon.

Trong buổi họp báo công bố dự án hôm 31/8, có sự tham gia của Alioune Sarr - Bộ trưởng du lịch Senegal - và các quan chức, ca sĩ ví thành phố Akon chính là "phiên bản đời thực" của vương quốc Wakanda trong bom tấn Black Panther. Anh nói: "Chúng tôi muốn biến Akon thành nơi khởi đầu tương lai của châu Phi. Ý tưởng của chúng tôi là xây dựng một thành phố với tất cả công nghệ mới nhất, tiền điện tử và là hiện thân của xã hội châu Phi trong tương lai".

Thành phố sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và có đầy đủ các tòa nhà chọc trời, trung tâm mua sắm, bệnh viện, văn phòng, nhà ở, khu du lịch... Thành phố cách sân bay quốc tế mới năm phút lái xe. Cư dân tại Akon sẽ sử dụng tiền ảo Akoin và thực hiện giao dịch qua điện thoại di động.

Akon tại buổi họp báo công bố dự án thành phố Akon hôm 31/8. Trước đó, năm 2014, ca sĩ cũng đầu tư dự án Akon Lighting Africa cung cấp điện năng lượng mặt trời cho 600 triệu người châu Phi. Ảnh: AFP.

Ca sĩ hy vọng dự án tạo việc làm cho người dân Senegal và là "ngôi nhà mới" của những gốc Phi đang phải đối mặt với phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Anh mong muốn nơi đây sẽ trở thành điểm đến du lịch mới tại Senegal. Anh cho biết: "Khi bạn muốn đến thăm châu Phi, chúng tôi mong Senegal là điểm dừng chân đầu tiên".

Alioune Sarr - Bộ trưởng Du lịch Senegal - cho biết quyết định đầu tư của Akon tác động lớn đến nền kinh tế quốc gia. "Trong bối cảnh Covid-19, các nhà đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế rất hiếm thì Akon đã chọn Senegal và đầu tư sáu tỷ USD trong năm tới". Theo CNN, ngành du lịch châu Phi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch khi các sân bay, khách sạn, nhà hàng... phải đóng cửa để hạn chế lây nhiễm bệnh. Bên cạnh lệnh cách ly, Senegal đã đóng cửa biên giới trong bốn tháng.

MV "Right Now" (Na Na Na) của Akon MV "Right Now" (Na Na Na) của Akon. Video: Youtube Akon.

Akon sinh năm 1973, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Senegal. Anh sinh ra ở Senegal và chuyển tới New Jersey từ năm bảy tuổi. Anh nổi tiếng từ năm 2004 khi phát hành single Locked Up và album đầu tay Trouble. Anh từng năm lần nhận đề cử Grammy. Akon là nghệ sĩ solo đầu tiên có hai lần đồng thời đạt vị trí số một và hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Anh còn xác lập kỷ lục Guinness là "Nghệ sĩ có bản nhạc chuông bán chạy nhất thế giới" (theo SRC Records, gồm có ba bài: Smack That, Don't Matter và I Wanna Love You).

Hiểu Nhân