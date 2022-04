akaBot - bộ robot tự động hóa cho doanh nghiệp

Ứng dụng robot tự động hóa quy trình akaBot giúp nhiều ngân hàng, nhà bán lẻ giải quyết bài toán chi phí, nâng hiệu suất, năng lực cạnh tranh.

Loạt ngân hàng top đầu đẩy mạnh tự động hóa quy trình

Suốt hai năm qua, các nhân sự ảo được xem là nguồn nhân lực không thể thiếu, giúp các ngân hàng lớn như HDBank, BIDV, TPBank giải quyết đa quy trình nghiệp vụ, tác vụ lặp đi lặp lại. Lực lượng lao động này là các robot ảo thuộc giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ akaBot của FPT Software (Công ty thành viên của FPT). Dựa trên công nghệ cốt lõi RPA (Robotic Process Automation - tự động hóa quy trình bằng robot), akaBot giúp ngân hàng vượt qua những thách thức của đại dịch, tăng trưởng đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp akaBot tham dự triển lãm trên không gian ảo. Ảnh: FPT

Với BIDV, xác định công nghệ RPA, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra bước ngoặt trong xây dựng ngân hàng số, BIDV cùng akaBot triển khai robot cho 11 luồng nghiệp vụ thuộc ba bộ phận khác nhau. Tại HDBank, các robot giúp ngân hàng này cải thiện tốc độ xử lý gấp 30 lần, tiết kiệm thời gian giao dịch từ ba phút xuống vài giây, giảm 80% các thao tác thủ công và nâng độ chính xác tối đa 100%.

TPBank dẫn đầu về tốc độ ứng dụng tự động hóa quy trình bằng robot ảo, sử dụng đến 500 robot trong các hoạt động nghiệp vụ. 20% trong số đó là robot tự động hóa tích hợp công nghệ AI, OCR (nhận diện ký tự và hình ảnh), IPD (xử lý văn bản thông minh)... giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhân sự, tăng cường trải nghiệm, nâng cao năng suất lao động của nhóm nhân viên tín dụng và giao dịch với thời gian giải ngân vay, thời gian giao dịch tại quầy giảm 60%.

Tiến tới hệ sinh thái "tự động hóa" hỗ trợ doanh nghiệp mọi quy mô

akaBot trong hai năm qua liên tục cho ra đời sản phẩm mới theo mô hình SaaS (cung cấp phần mềm như một dịch vụ), bao gồm UBot Invoice (tự động xử lý hóa đơn), UBot Meeting (hỗ trợ họp đại hội cổ đông trực tuyến) và UBot epay. Nhờ thiết kế trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud), nhóm giải pháp này có thể tích hợp trên nhiều loại thiết bị và áp dụng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô, lĩnh vực hoạt động.

Nổi bật là UBot Invoice tự động xử lý hơn 1,8 triệu hóa đơn hàng năm cho tập đoàn bán lẻ Central Retail, cũng như hỗ trợ hơn 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện đến 5 triệu hóa đơn, tiết kiệm đến 90% thời gian xử lý hóa đơn đầu vào.

akaBot nhận Giải "Sản phẩm Số xuất sắc nhất" tại giải thưởng Make in Vietnam 2020. Ảnh: FPT

Hơn 200 doanh nghiệp và 100.000 cổ đông cũng đã được UBot Meeting kết nối trên toàn quốc, hỗ trợ tổ chức Đại hội Cổ đông trực tuyến. Giải pháp được 30% doanh nghiệp VN30 sử dụng, đạt độ chính xác của quy trình kiểm phiếu lên tới 100%, bảo mật tuyệt đối nhờ hệ thống nhận diện khuôn mặt, căn cước công dân, giúp tiết kiệm đến 45% chi phí tổ chức.

Với hơn 5.000 robot phục vụ 600 khách hàng tại 14 quốc gia trên thế giới, akaBot đã giúp các doanh nghiệp tăng tốc kiến tạo môi trường làm việc số, đem lại lợi ích cho khoảng 10 triệu người dùng hàng ngày. Với hệ thống đại lý trên toàn cầu, khách hàng có thể nhanh chóng tiếp cận và nhận được hỗ trợ 24/7 từ akaBot. Tính đến tháng 2/2022, nền tảng này đạt tăng trưởng 500% lượng khách hàng so với cùng kỳ năm 2018-2019.

Nằm trong hệ sinh thái của FPT, akaBot là sản phẩm trí tuệ Việt liên tục nhận các giải thưởng trong nước và quốc tế. Sản phẩm được vinh danh là giải pháp cho Ngân hàng tự động hóa quy trình tốt nhất Việt Nam của The Asian Banker năm 2021; Giải Vàng Stevie Awards châu Á Thái Bình Dương 2021 hạng mục Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sản phẩm & Dịch vụ B2B; "Sản phẩm, giải pháp Chuyển đổi số Tiêu biểu" tại Vietnam Digital Awards 2021; "Sản phẩm Số xuất sắc nhất" tại giải thưởng Make in Vietnam 2020 thuộc khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức...

Hoài Phương