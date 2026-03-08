Aka Homes được vinh danh đại lý xuất sắc của Vinhomes Green Paradise

Aka Homes vào top 10 đại lý bán hàng xuất sắc năm 2025 dự án Vinhomes Green Paradise, đồng thời đạt top 2 đại lý tháng 1/2026 nhờ hiệu quả phân phối và năng lực triển khai.

Tại sự kiện "Khai mở tiềm năng - Vạn mã bứt phá" diễn ra ngày 3/3, chủ đầu tư Vinhomes công bố và vinh danh các đơn vị phân phối có thành tích nổi bật tại dự án Vinhomes Green Paradise. Aka Homes nằm trong top 10 đại lý bán hàng xuất sắc năm 2025, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động phân phối và phát triển thị trường của dự án.

Theo chủ đầu tư, doanh nghiệp đáp ứng nhiều tiêu chí như khả năng triển khai chiến dịch marketing, chất lượng tư vấn và năng lực vận hành đội ngũ kinh doanh.

"Đơn vị đã thích ứng với diễn biến thị trường, đồng thời triển khai các hoạt động tiếp cận khách hàng và nhà đầu tư hiệu quả", đại diện Aka Homes chia sẻ.

Aka Homes được vinh danh top 10 đại lý xuất sắc. Ảnh: Aka Homes

Năm nay, Aka Homes tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt top 2 đại lý bán hàng xuất sắc tháng 01/2026 tại dự án Vinhomes Green Paradise, cho thấy tốc độ triển khai thị trường hiệu quả cùng chiến lược bán hàng bài bản của doanh nghiệp. Đây được xem là kết quả từ sự nỗ lực của đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp cận khách hàng, tư vấn đầu tư và đồng hành cùng nhà đầu tư trong các quyết định tài chính quan trọng.

Aka Homes đạt Top 2 đại lý xuất sắc tháng 1. Ảnh: Aka Homes

Thời gian qua, Aka Homes tập trung phát triển hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng đào tạo nhân sự và tối ưu quy trình bán hàng. Doanh nghiệp triển khai các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kiến thức thị trường, khả năng tư vấn và kỹ năng chăm sóc khách hàng cho đội ngũ kinh doanh. Song song, các hoạt động marketing và truyền thông cũng được xây dựng theo hướng đồng bộ để mở rộng khả năng tiếp cận người mua.

Một trong những định hướng được đơn vị nhấn mạnh là đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động tư vấn và giao dịch.

Đội ngũ kinh doanh Aka Homes. Ảnh: Aka Homes

Về chiến lược phân phối dự án Vinhomes Green Paradise, Aka Homes cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu "trao chữ tín - trọn niềm tin", tập trung xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Vinhomes Green Paradise được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.870 ha tại huyện Cần Giờ, khu vực duy nhất của TP HCM giáp biển. Dự án phát triển theo hướng đại đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, thương mại, du lịch và giải trí.

Với vị trí nằm giữa khu rừng ngập mặn Cần Giờ và biển Đông, khu đô thị được kỳ vọng hình thành trung tâm du lịch và kinh tế biển mới của khu vực phía Nam trong tương lai.

(Nguồn: Aka Homes)