Ajinomoto dùng công nghệ số hóa không gian để giới thiệu nhà máy

Nền tảng Tham quan nhà máy từ xa cho phép tham quan trực tuyến nhà máy sản xuất của Ajinomoto Việt Nam một cách dễ dàng, không giới hạn về thời gian, không gian.

Chỉ cần truy cập vào website của Ajinomoto, người dùng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có thể trải nghiệm chuyến tham quan nhà máy Ajinomoto một cách dễ dàng và không kém phần chân thực.

Khu đóng gói gia vị bột - Nhà máy Ajinomoto Long Thành được tái hiện tại nền tảng. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Sau khi truy cập website và lựa chọn hướng dẫn viên, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn giữa hai phương thức tham quan: Tham quan tự do hoặc Tham quan theo lộ trình. Với chức năng Tham quan tự do, khách hàng có thể khám phá các địa điểm tùy thích tại nhà máy bằng cách tự do di chuyển theo các điểm điều hướng được tích hợp sẵn trên nền tảng.

Trong khi đó, chức năng Tham quan theo lộ trình cho phép khách hàng tham quan toàn bộ nhà máy hoặc quy trình sản xuất của từng sản phẩm theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn mà không cần thao tác gì thêm.

Bên cạnh đó, thông tin chi tiết về quy trình sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm... đều được tích hợp dưới dạng hình ảnh, video tại mỗi điểm tham quan, người dùng có thể tìm hiểu qua chức năng xem các thông tin tích hợp.

Tìm hiểu nhiều thông tin tích hợp dưới dạng hình ảnh, video sinh động tại mỗi điểm tham quan. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Nền tảng còn cung cấp chức năng Mua hàng trực tuyến, giúp khách hàng tìm hiểu và mua sản phẩm một cách tiện lợi. Khách hàng có thể nhấn chọn vào sản phẩm quan tâm để xem thông tin về sản phẩm và tiến hành đặt hàng ngay thông qua liên kết đến các gian hàng chính hãng của Ajinomoto Việt Nam trên các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki.

Chức năng Mua hàng trực tuyến giúp người dùng chọn và mua các sản phẩm mong muốn. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Chưa hết, Chức năng trò chơi tương tác của nền tảng mang đến cho người dùng trải nghiệm vui nhộn, thú vị với những phần quà bất ngờ từ Ajinomoto Việt Nam. Cuối cùng, với Chức năng đánh giá trải nghiệm, khách hàng có thể để lại đánh giá theo mức độ hài lòng của mình đối trải nghiệm tham quan.

Được biết đến là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai hoạt động "Giao tiếp mở", trong nhiều năm nay, Ajinomoto Việt Nam đã và đang tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp tham quan hai nhà máy sản xuất của công ty tại Biên Hòa và Long Thành.

Tuy nhiên, do yếu tố địa lý nên hoạt động này khó có thể đáp ứng được cho tất cả người tiêu dùng trên cả nước. Vì vậy, Ajinomoto Việt Nam đã xây dựng và ra mắt nền tảng Tham quan nhà máy từ xa, ứng dụng công nghệ số hóa không gian. Giờ đây, chỉ cần một cú nhấp chuột hoặc cái chạm tay là người tiêu dùng có thể tham quan nhà máy của Ajinomoto ngay tại nhà của mình.

Hình ảnh đầu tiên của nền tảng Tham quan nhà máy từ xa trên màn hình. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Đại diện Ajinomoto cho biết, đây là bước phát triển tất yếu trong xu thế công nghiệp 4.0 hiện nay, giúp doanh nghiệp mở rộng kết nối với người tiêu dùng trên cả nước, thuận theo sự phát triển của thời đại công nghệ và còn là giải pháp hiệu quả để đối phó với đại dịch.

Hiện nay, chương trình tham quan từ xa đối với Nhà máy Ajinomoto Long Thành đã hoàn thiện và sẵn sàng chào đón người tiêu dùng. Trong thời gian tới, nhà máy Ajinomoto Biên Hòa cũng sẽ sớm được ra mắt trên nền tảng. Không chỉ thông qua máy tính và điện thoại thông minh, khách hàng còn có thể nâng cấp trải nghiệm tham quan của mình với kính thực tế ảo để chuyến tham quan sinh động hơn.

Diệp Chi