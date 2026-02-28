AIT Worldwide Logistics có nhà đầu tư mới

MỹAIT Worldwide Logistics đạt thỏa thuận bổ sung Greenbriar Equity Group làm đối tác đầu tư, đánh dấu thay đổi trong cơ cấu sở hữu.

Thỏa thuận khép lại 5 năm AIT nhận vốn từ The Jordan Company (TJC). Theo thông báo, TJC tiếp tục nắm giữ cổ phần cùng ban lãnh đạo điều hành. Trong thời gian hợp tác với TJC, AIT mở rộng hiện diện quốc tế, thực hiện 14 thương vụ thâu tóm và tăng hơn 300% doanh thu gộp.

Greenbriar, có trụ sở tại Connecticut (Mỹ), tập trung đầu tư vào lĩnh vực vận tải và logistics, với tổng vốn cam kết hơn 15 tỷ USD. Khoản đầu tư này phù hợp kế hoạch của AIT nhằm đạt các mục tiêu về văn hóa, tài chính và chất lượng đến năm 2030, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng hữu cơ và các thương vụ M&A (Mergers and Acquisitions - mua bán và sáp nhập doanh nghiệp) tiếp theo.

Chủ tịch kiêm CEO AIT Vaughn Moore cho biết đây là một trong những thương vụ mua lại tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực giao nhận vận tải toàn cầu. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ và nhân sự, đồng thời duy trì tính độc lập và cấu trúc lãnh đạo hiện tại.

Các thùng hàng được vận chuyển trên băng chuyền tại trung tâm logistics, sẵn sàng phân phối đến nhiều thị trường. Ảnh: Tiero

Phía Greenbriar đánh giá AIT nổi bật nhờ năng lực lãnh đạo, vận hành và văn hóa dịch vụ. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp, AIT được cho là có vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu logistics tích hợp trong các lĩnh vực như công nghệ và khoa học sự sống.

Thương vụ dự kiến hoàn tất trước quý IV/2026, sau khi đáp ứng các điều kiện và phê duyệt theo quy định. Morgan Stanley, Harris Williams tư vấn cho AIT; Goldman Sachs và Citizens Capital Markets tư vấn cho Greenbriar.

AIT Worldwide Logistics thành lập năm 1979, trụ sở tại bang Illinois (Mỹ), cung cấp dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ. Doanh nghiệp phục vụ các ngành như công nghệ, ôtô, bán lẻ và khoa học sự sống. AIT có mạng lưới hoạt động tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Công ty hiện xếp thứ 28 trong bảng xếp hạng Transport Topics Top 100 các doanh nghiệp logistics lớn nhất Bắc Mỹ.

Greenbriar Equity Group thành lập năm 1999, có trụ sở tại Connecticut (Mỹ), chuyên đầu tư vào lĩnh vực vận tải, logistics và công nghiệp liên quan. Quỹ đã huy động hơn 15 tỷ USD vốn cam kết lũy kế. Greenbriar tập trung hợp tác dài hạn với đội ngũ điều hành nhằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy hoạt động M&A. Khoản đầu tư vào AIT được định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp.

Như Ý (Theo Transport Topics)