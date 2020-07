Aishwarya Rai - biểu tượng sắc đẹp Ấn Độ

Julia Roberts - nữ chính "Pretty Woman" - khen hoa hậu Aishwarya Rai là người đẹp nhất cô từng biết.

Theo India Times, sau tin Rai mắc Covid-19 hôm 12/7, hàng chục nghìn người hâm mộ toàn cầu lo lắng và gửi lời động viên tới gia đình diễn viên trên mạng xã hội. Aishwarya Rai là biểu tượng của Ấn Độ trong làng giải trí thế giới. Cô đăng quang Miss World 1994, nhiều lần được Global Beauties đánh giá là hoa hậu đẹp nhất mọi thời.

Aishwarya Rai cùng chồng và con gái dương tính với Covid-19. Ảnh: Instagram.

Từ thời trẻ, Aishwarya Rai nổi tiếng nhờ nhan sắc nổi trội và thân hình quyến rũ. Cô cao 1,7 m, đôi mắt to cùng lông mày lá liễu, sống mũi cao và bờ môi mọng. Số đo ba vòng của người đẹp khi thi hoa hậu lần lượt là 86,5 - 66 - 91,5 cm. Trước khi thi nhan sắc, Rai đã là chân dài hàng đầu, thắng một cuộc thi người mẫu quốc tế do Ford tổ chức và xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí Forbes. Cô xuất hiện trong nhiều quảng cáo của các nhãn hàng lớn, thu hút người xem.

Rai nổi tiếng toàn cầu sau vương miện Hoa hậu Thế giới 1994 và dần chuyển hướng sang điện ảnh. Những vai diễn đầu tiên của Rai được đón nhận, giành đề cử và giải thưởng tại nhiều liên hoan phim trong nước cũng như quốc tế. Không theo hướng "bình hoa di động" trên màn ảnh, Rai hóa thân nhiều nhân vật có câu chuyện phức tạp, thể hiện được chiều sâu của nhân vật. Cô thắng hai giải nữ chính xuất sắc tại Filmfare (giải điện ảnh nổi tiếng nhất Ấn Độ) với các phim Hum Dil De Chuke Sanam (1999) và Devdas (2002). Năm 2003, cô trở thành phụ nữ Ấn Độ đầu tiên giữ ghế giám khảo tại Liên hoan phim Cannes.

Diễn viên cũng thành công với các phim thương mại, nhờ nhan sắc, khả năng diễn xuất và vũ đạo. Năm 1998, cô nhận vai chính Jeans, phim có ngân sách kỷ lục của Bollywood lúc bấy giờ với 10 triệu USD. Các dự án thành công tại phòng vé của cô gồm Mohabbatein (2000), Dhoom 2 (2006), Ae Dil Hai Mushkil (2016)...

Dung mạo Aishwarya Rai thời trẻ. Ảnh: Pink Villa.

Aishwarya Rai là một trong những tên tuổi đầu tiên của Bollywood vươn ra thị trường quốc tế. Các phim như Bride And Prejudice (2004), Mistress Of Spices (2005) hay The Pink Panther 2 (2009) gây tiếng vang ở Hollywood. Rai xuất hiện trên nhiều talkshow nổi tiếng của Oprah Winfrey, David Letterman... hay các sự kiện lớn như Oscar, Cannes. Trang phục thảm đỏ của minh tinh luôn gây ấn tượng, được nhiều đồng nghiệp, tạp chí thời trang khen ngợi.

Nhiều sao hạng A Hollywood bày tỏ thán phục trước ngoại hình, tài năng và tính cách cô. Theo Tribune, Julia Roberts - năm lần được tờ People vinh danh "Phụ nữ đẹp nhất thế giới" - từng nói Rai mới xứng đáng với danh hiệu đó. Tài tử Will Smith nói về người đẹp: "Cô ấy có nguồn năng lượng mạnh mẽ. Tôi sẵn sàng hợp tác với cô ấy trong mọi dự án. Cô ấy là khuôn mẫu mà Chúa từng dùng để tạo nên phụ nữ". Hugh Jackman, Meryl Streep hay Halle Bery đều dùng những lời có cánh mỗi khi được hỏi về Rai.

Hoa hậu Thế giới 2000 Priyanka Chorpa gọi Aishwarya Rai là "gương mặt của Ấn Độ", dù không thua kém đàn chị về độ nổi tiếng và thành công trên thị trường quốc tế. "Vẻ đẹp và danh tiếng của Rai không có biên giới. Tôi còn một con đường dài phía trước nếu muốn được như chị ấy. Nếu Chúa làm ra chúng ta vào một ngày bình thường, ông ấy có lẽ cần một kỳ nghỉ để tạo nên Rai", Priyanka Chorpa từng nói.

Hà Lan từng đặt tên một giống hoa tulip theo tên nữ diễn viên. Cô là sao nữ Bollywood đầu tiên được khắc tượng sáp tại bảo tàng Madame Tussaud ở London và New York. Năm 2005, hãng đồ Mattel phát hành dòng búp bê Barbie lấy cảm hứng từ Rai tại châu Âu.

Không chỉ là biểu tượng sắc đẹp, cuộc sống của Rai được nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2007, cô cưới tài tử Abhishek Bachchan. Hai người được Vogue đặt biệt danh "Angelina Jolie và Brad Pitt của Ấn Độ". Trong ngày cưới, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố để chúc phúc cặp sao. Gia đình Abhishek là dòng họ quyền lực tại Bollywood. Amitabh Bachchan - bố chồng Rai - từng đóng hơn 200 phim Bollywood, được xếp vào hàng huyền thoại sống trong ngành điện ảnh.

Vợ chồng Rai được xem là cặp sao đẹp bậc nhất Ấn Độ, không có ồn ào, scandal. Họ luôn khiến người hâm mộ trầm trồ khi xuất hiện chung tại các sự kiện. Abhishek Bachchan thường xuyên ca ngợi tài năng diễn xuất của vợ, phủ nhận các tin đồn thất thiết về gia đình. Cặp sao cũng đóng nhiều phim cùng nhau, thể hiện sự tình tứ cả ngoài đời và trên màn ảnh.

Khoảnh khắc thảm đỏ của Aishwarya Rai Khoảnh khắc ấn tượng trên thảm đỏ quốc tế của Aishwarya Rai. Video: Harper's Bazaar.

Trong mắt công chúng, hình ảnh Aishwarya Rai gần như không có điểm trừ. Cô còn nổi tiếng với trình độ học vấn, từng tốt nghiệp loại ưu D. G. Ruparel, một cao đẳng danh tiếng bậc nhất Ấn Độ. Minh tinh thường xuyên tham gia các dự án nhân đạo, giữ vai trò đại sứ thiện chí của Liên hiệp quốc từ năm 2012.

Theo India Times, đa phần phụ nữ trẻ Ấn Độ xem Aishwarya Rai là hình mẫu về cả ngoại hình và lối sống. Tờ báo ước tính có khoảng 17.000 trang web do người hâm mộ nước này lập để tôn vinh cô. Năm 2004, tạp chí Time bình chọn Rai thuộc nhóm 100 người ảnh hưởng nhất. Forbes vinh danh cô là một trong năm ngôi sao màn bạc vĩ đại nhất lịch sử Bollywood.

Đạt Phan