AirX Carbon phát triển vật liệu sinh học từ bã cà phê

AirX Carbon triển khai mô hình tận dụng phụ phẩm cà phê, tạo chuỗi giá trị mới phù hợp định hướng kinh tế tuần hoàn.

Thành lập năm 2015, AirX Carbon hướng tới thay thế nhựa nguyên sinh trong công nghiệp bằng vật liệu bền vững được phát triển từ phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là bã cà phê. Hiện công ty vận hành các nhà máy tại Tây Ninh và Bình Dương với tổng công suất khoảng 3.000-4.000 tấn vật liệu mỗi năm, đồng thời hợp tác với phần lớn các quán cà phê, nhà hàng và chuỗi F&B để thu gom bã cà phê theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ly nhựa từ bã cà phê do AirX Carbon phát triển. Ảnh: AirX Carbon

Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam nằm trong nhóm ba quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Cùng với đó, lượng bã cà phê phát sinh trong khâu chế biến và tiêu dùng tăng nhanh, tạo áp lực cho hệ thống xử lý chất thải hữu cơ đô thị. Trước thực tế đó, AirX Carbon phát triển quy trình khép kín chuyển đổi bã cà phê thành vật liệu sinh học có thể tái chế. Các công đoạn từ thu gom, làm khô, xử lý sinh học đến tạo hạt nhựa đều được thực hiện trong nước.

Sản phẩm hạt nhựa sinh học của AirX Carbon được ứng dụng trong ngành bao bì, sản xuất ly uống, đồ gia dụng và bộ đồ ăn, ô tô, các bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân, văn phòng phẩm, dụng cụ làm vườn, đồ nội thất...

Song song với cà phê, nhựa sinh học âm carbon cũng được phát triển từ các phụ phẩm nông nghiệp thân thiện khác như tre, mía, gạo, trấu..., và đây cũng là mặt hàng thế mạnh của AirX đối với nhiều đối tác nước ngoài.

Những sản phẩm sinh học từ AirX Carbon. Ảnh: AirX Carbon

Theo báo cáo "Kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam" của Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường, việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất vật liệu sinh học có thể giúp giảm tới 30% lượng chất thải hữu cơ phát sinh hàng năm tại các đô thị lớn.

Đại diện AirX Carbon cho biết doanh nghiệp sẽ mở rộng mạng lưới thu gom sang Bình Dương và Đồng Nai giai đoạn 2026-2027, nâng quy mô xử lý lên hàng trăm tấn bã cà phê mỗi năm. Hoạt động này nằm trong chiến lược phát triển vật liệu tái chế nội địa, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Thái Anh