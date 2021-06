AirTag bị cảnh báo nguy hiểm với trẻ nhỏ

AustraliaViệc tháo dễ dàng và kích thước pin nút tròn quá nhỏ được cho là tiềm ẩn nguy hiểm với trẻ em.

AirTag hoạt động khi liên kết với iPhone. Ảnh: Lưu Quý

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia (ACCC) đưa ra cảnh báo pin của AirTag có thể làm trẻ bị thương nặng nếu chúng vô tình bị rơi vào cổ họng, mũi hoặc tai trong quá trình chơi đùa. Cơ chế mở nắp chứa pin bên trong quá dễ dàng cũng được coi là nguy cơ cao của AirTag đến trẻ em.

Tháng trước, nhà bán lẻ Officeworks tại Australia đã loại AirTag khỏi các kệ hàng do lo ngại về vấn đề an toàn. Apple sau đó phải thêm nhãn cảnh báo mới trên hộp đựng của AirTag. Tuy nhiên, hãng vẫn cho rằng sản phẩm "được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho trẻ em quốc tế" nhưng ACCC tuyên bố đang thảo luận về các vấn đề an toàn với "Quả táo".

Australia gần đây đưa ra các quy tắc an toàn mới, nghiêm ngặt hơn cho các thiết bị sử dụng pin nút. Apple không phải công ty duy nhất lọt vào tầm ngắm của ACCC. Tuyên bố của cơ quan này cũng cho rằng họ đang "đánh giá xem liệu có vấn đề với độ an toàn của pin nút trong các thiết bị theo dõi Bluetooth tương tự hay không".

AirTag là thiết bị giúp người dùng định vị, theo dõi các sản phẩm cá nhân. Tất cả thông tin liên quan đều nằm trên thiết bị và được mã hóa trước khi chuyển đến iPhone. Trước AirTags, một phụ kiện giúp tìm đồ đang phổ biến trên thị trường là Tile Pro, thiết bị được bán với giá 39,99 USD. Năm ngoái Samsung cũng ra mắt SmartTag với giá 29,9 USD.

Khác biệt lớn nhất của AirTags với Tile Pro là thiết kế dạng đồng xu và vỏ bọc màu sắc. Thiết bị sẽ kết nối với iPhone thông qua Bluetooth LE, hỗ trợ loa ngoài, gia tốc kế và pin có thể thay. Viên pin này có thể sử dụng trong vòng một năm. Chip U1 giúp đưa ra vị trí chính xác tạo phản hồi xúc giác và âm thanh để dễ dàng tìm kiếm đồ vật. Người dùng cũng có thể theo dõi toàn bộ thông tin trên ứng dụng "Find My" trên iPhone.

Hoài Anh