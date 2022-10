AirPods Pro 2 mới ra đã có hàng nhái 350.000 đồng

Các mẫu tai nghe có ngoại hình giống hệt AirPods Pro 2, có thể kết nối iPhone đang được chào bán với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.

Dù phải ít nhất giữa tháng 10, AirPods Pro 2 mới được bán chính hãng tại Việt Nam, thị trường trong nước đã bắt đầu xuất hiện các mẫu hàng nhái với ngoại hình y hệt tai nghe mới của Apple. Trên các trang thương mại điện tử hoặc các nhóm mua bán trên Facebook, thiết bị được rao giá chỉ 300.000-350.000 đồng, rẻ hơn 20 lần so với mức dự kiến 6,5 triệu đồng của hàng thật.

Các mẫu AirPods Pro 2 hàng nhái được nhập về theo lô.

Trên một trang Facebook, Hoàng Đại, chuyên kinh doanh AirPods "nhái", khẳng định mẫu AirPods Pro 2 anh đang bán là hàng "1 Rep 1", tức là từ ngoại hình tới tính năng đều không khác gì tai nghe thật của Apple. Thậm chí, người này cũng "trình diễn" đưa AirPods Pro 2 nhái lại gần chiếc iPhone chạy iOS 16 và máy lập tức nhận thiết bị, dù trước đó có thông tin hệ điều hành mới có cơ chế phát hiện tai nghe nhái AirPods.

"Tôi không giấu AirPods Pro 2 này là hàng nhái, cũng như khuyến cáo người dùng mua kiểu trải nghiệm cho vui. Người mua cũng biết nhưng vẫn chấp nhận thử vì giá chỉ vài trăm nghìn đồng", anh Đại nói, đồng thời tiết lộ mỗi ngày bán được 5-7 đơn hàng.

Mẫu tai nghe nhái này không có thương hiệu. Ngoại hình được làm rất giống thiết bị thật, kể cả phần khoét ở cạnh trái để gắn móc dây đeo. Máy cũng hỗ trợ cổng Lightning, tích hợp một loa nhỏ để tìm khi thất lạc. Đây cũng là những điểm mới trên AirPods Pro 2 so với thế hệ trước. Dù vậy, chúng chạy chip Jerry, một loại chip âm thanh giá rẻ cho các tai nghe True Wireless, thay vì chip cao cấp hơn.

Văn Thành, một người đã mua sản phẩm, cho biết tai nghe nhái có chất lượng hoàn thiện tệ, lớp vỏ không trơn láng, các mối nối hộp không khít. Việc kết nối ban đầu "tương tự sản phẩm thật", nhưng quá trình sử dụng diễn ra chập chờn, chất lượng âm thanh kém, liên tục bị ngắt quãng, thỉnh thoảng âm lượng tự động tăng hoặc giảm, thời lượng pin chỉ đạt hơn một tiếng. Tai nghe không có tính năng chống ồn chủ động như của Apple.

"Thiết bị này nghe chơi thì được, còn để trải nghiệm âm thanh thì không bằng các mẫu 300.000 đồng của các thương hiệu khác", anh Thành nhận xét.

Trên một cộng đồng về AirPods nhái với hơn 50.000 thành viên, nhiều người thừa nhận đã mua sản phẩm nhưng có trải nghiệm tệ, nhất là vấn đề liên quan đến chất âm, độ bền, thời lượng pin... Số khác cho rằng chất lượng kết nối và tính năng không như quảng cáo.

Các mẫu tai nghe ăn theo sản phẩm Apple đã xuất hiện từ lâu, nhưng rộ lên từ 2019 sau khi thị trường xuất hiện một số model có thể tự động kết nối với thiết bị Apple. Theo một người từng cung cấp tai nghe nhái tại TP HCM, thị trường AirPods nhái hiện gần như phát triển song song với AirPods chính hãng. "Cứ khi nào Apple ra thiết bị mới, một mẫu tương tự sẽ có trên thị trường, thậm chí ra sớm hơn cả khi sản phẩm thật được bán", người này nói.

Các mẫu hàng nhái nói chung thường có giá nhập thực tế thấp hơn từ 1/2 tới 2/3 so với giá bán ra. "Sở dĩ những thiết bị này rất rẻ do được sản xuất từ linh kiện kém chất lượng, không qua một khâu kiểm định nào", người này tiết lộ. "Tốt nhất, người dùng không nên mua để hạn chế nguy cơ chất độc hại tiếp xúc vào người, thậm chí đối mặt với nguy cơ cháy nổ do pin, sạc chất lượng kém".

AirPods Pro 2022 là tai nghe True Wireless ra mắt cùng iPhone 14 vào 7/9. Sản phẩm được CEO Tim Cook gọi là chiếc AirPods "tiên tiến nhất hiện nay". Về thiết kế, sản phẩm tích hợp sẵn móc đeo dây, vẫn sử dụng cổng sạc Lightning, hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi hoặc dùng cùng sạc Apple Watch, MagSafe. Trên thân hộp đựng cũng có loa để phát tiếng kêu khi cần tìm kiếm.

AirPods Pro mới đi kèm chip H2 tăng gấp đôi khả năng khử ồn chủ động, theo Apple. Pin của tai nghe là 6 tiếng, tăng 22% so với thế hệ trước trong khi hộp sạc có thể dùng trong 30 tiếng, tăng 6 tiếng so với model cũ. Tại Việt Nam, sản phẩm dự kiến bán trong tháng 10 với giá 6,5 triệu đồng.

Bảo Lâm