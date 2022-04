AirPods 3 có thể là sản phẩm thất bại của Apple

Nhu cầu với AirPods 3 được cho là thấp hơn nhiều so với AirPods 2 khiến Apple phải cắt giảm lượng sản xuất.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, các nhà cung cấp đã nhận được thông báo giảm 30% lượng sản xuất tai nghe không dây thế hệ 3 của Apple trong quý II và quý III năm nay. "AirPods 3 là một phần trong chiến lược phân khúc sản phẩm thất bại của Apple", ông nhấn nhận định. Các khảo sát cũng cho thấy nhu cầu mua sắm AirPods 2 vẫn cao hơn nhiều so với AirPods 3 hiện tại.

AirPods 2 vẫn được bán sau khi sản phẩm kế nhiệm ra mắt được coi động thái gây khó hiểu của Apple. Hai model có mức chênh lệch giá khoảng 50 USD (129 so với 179 USD). "Điều này khiến AirPods 3 nằm trong trong khoảng giữa kỳ lạ của AirPods 2 và AirPods Pro. Nó không tốt hơn nhiều so với bản cũ nhưng thua kém chống ồn so với bản Pro và giá thì không chênh đáng kể", trang Gsmarena bình luận.

Các chuyên gia cho rằng với bài học từ AirPods 3, Apple sẽ phải sửa đổi chiến lược khi ra mắt AirPods Pro 2 năm sau bằng cách dừng bán bản Pro thế hệ đầu tiên.

AirPods 3. Ảnh: Ngọc Hải

Tại Việt Nam, AirPods 2 có giá khoảng 2,8 triệu đồng, AirPods 3 là 4,5 triệu đồng trong khi AirPods Pro là 4,7 triệu đồng. Mức chênh không đáng kể khiến nhiều người dùng chọn phiên bản Pro để có tính năng cao cấp hơn trong khi nếu cần giá rẻ, AirPods 2 sẽ là lựa chọn ưu tiên.

Là phiên bản nâng cấp của AirPods 2 nhưng thực tế kiểu dáng AirPods 3 lại gần giống AirPods Pro. Điểm khác biệt là sản phẩm không có nút tai cao su và không có tính năng chống ồn chủ động như "đàn anh". Sản phẩm hỗ trợ chống nước và mồ hôi theo chuẩn IPX4. Thời lượng pin dài hơn một tiếng so với các thế hệ trước. Người dùng có thể nghe nhạc trong sáu tiếng và chỉ cần năm phút sạc cho một tiếng nghe nhạc. Hộp sạc tích hợp pin giúp nâng tổng thời gian sử dụng lên 30 tiếng, hỗ trợ sạc không dây lẫn MagSafe.

Hoài Anh