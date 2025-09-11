AirAsia muốn mua tàu bay thân hẹp của Trung Quốc

Nhà sáng lập AirAsia Tony Fernandes cho biết đang đàm phán với Comac để mua tàu bay thân hẹp C919.

Hãng bay giá rẻ hàng đầu Đông Nam Á AirAsia đang quan tâm lớn đến tàu bay của Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (Comac). "Chúng tôi đang tích cực thảo luận để mua C919", Tony Fernandes, CEO của Capital A - công ty mẹ AirAsia nói tại Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và con đường ở Hong Kong hôm 10/9.

Theo Fernandes, AirAsia là hãng hàng không nước ngoài đầu tiên đàm phán với Comac về các thỏa thuận liên quan đến dòng tàu bay thân hẹp C919. Tuy nhiên, ông không nói thêm về quy mô đơn hàng sẽ đặt mua, giá cả hay các thông tin khác.

Thành lập từ năm 2001 với trụ sở chính tại Malaysia, hiện AirAsia là một trong những hãng bay giá rẻ lớn nhất ở Đông Nam Á. Đến nay, hãng đã phục vụ hơn 800 triệu hành khách và vận hành đội tàu bay hơn 200 chiếc.

Trong khi đó, Bắc Kinh tham vọng C919 sẽ giúp Trung Quốc cạnh tranh với dòng tàu bay thân hẹp phổ biến trên thị trường hiện nay của Airbus, Boeing. Máy bay của Comac có sức chứa tối đa 192 hành khách với tầm bay 4.075 - 5.555 km.

Một tàu bay C919 của Comac. Ảnh: SCMP

Tàu bay C919 được Comac ra mắt cuối năm 2011. Đến tháng 5/2017, nó thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Mẫu máy bay thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển bắt đầu hoạt động thương mại từ tháng 5/2023.

Đến nay, C919 đã phục vụ hơn 1,5 triệu lượt khách. Ba hãng bay quốc doanh của Trung Quốc gồm Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airlines đang khai thác đội bay 18 chiếc C919. Họ cũng đã đặt thêm hàng trăm đơn hàng khác. Tuy nhiên, Comac vẫn chưa nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào từ nước ngoài.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết bên cạnh AirAsia, một hãng hàng không mới của nước này là Air Borneo cũng nhắm tới C919. Việc này được thúc đẩy bởi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong khi đó Airbus, Boeing đều tồn động quá nhiều đơn đặt hàng. Anthony Loke cũng kêu gọi Comac quyết liệt hơn trong việc hướng tới thị trường toàn cầu và nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.

Còn theo Phó tổng giám đốc phụ trách marketing và bán hàng của Comac, công ty dự kiến đưa C919 vào khai thác các đường bay thương mại tới Đông Nam Á vào năm 2026.

Hôm 9/10, Comac cũng cho biết nhận đơn hàng quốc tế lớn nhất từ trước đến nay với dòng tàu bay phản lực khu vực C909. Nhà sản xuất này và Air Cambodia đã ký biên bản ghi nhớ về việc đặt mua 10 tàu bay C909, kèm theo tùy chọn mua thêm 10 chiếc. Như vậy, Campuchia sẽ là quốc gia thứ 4 tại Đông Nam vận hành tàu bay của Comac sau Indonesia, Lào và Việt Nam.

Tú Anh (theo SCMP)