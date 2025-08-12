AirAsia đồng hành cùng đoàn nghệ sĩ hip hop Việt Nam tới Malaysia

Hãng hàng không hỗ trợ vận chuyển nhóm nhảy hip hop đương đại 129BPM cùng thiết bị tới tham gia George Town Festival 2025.

Dự án hip hop đương đại 129BPM tham gia lễ hội George Town Festival 2025 trong hai ngày 4 và 5/8 tại Nhà hát Dewan Sri Pinang, Malaysia với vở diễn mang tên 129BPM. Tác phẩm do biên đạo Bùi Ngọc Quân dàn dựng với ngôn ngữ múa mạnh mẽ và sáng tạo, mang đến màn trình diễn đậm tính bản sắc – nơi hơi thở đương đại giao thoa cùng khát vọng vươn tầm của những nghệ sĩ trẻ Việt Nam.

AirAsia là hãng hàng không đảm nhiệm toàn bộ công tác vận chuyển đoàn nghệ sĩ và thiết bị biểu diễn từ Việt Nam đến Malaysia.

Hình ảnh đoàn múa tại nhà hát Penang-Malaysia. Ảnh: George Town Festival

Sự đồng hành cùng 129 BPM đến George Town Festival là hoạt động mới nhất trong chiến lược phát triển dài hạn của AirAsia hỗ trợ văn hóa – nghệ thuật. Đại diện hãng hàng không cho biết, ngoài chính sách về mức giá hợp lý để khách hàng tiếp cận, AirAsia luôn xác định sứ mệnh là cầu nối khu vực, nơi các giá trị sáng tạo, bản sắc và con người được kết nối qua từng chuyến bay.

Trước đó, hãng đã nhiều năm đồng hành cùng thể thao Việt Nam, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc với các hoạt động: tặng vé trọn đời cho các vận động viên ASEAN giành huy chương vàng Olympic Rio 2016, tài trợ SEA Game 29 và Asean Para Games 9, chọn Nguyễn Công Phượng làm đại sứ thương hiệu. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu hỗ trợ những hành trình mang theo tinh thần vượt biên giới – từ nghệ thuật đến thể thao, từ cộng đồng đến quốc gia.

AirAsia đang khai thác 188 chuyến bay mỗi tuần, kết nối trực tiếp từ các thành phố lớn của Việt Nam như: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt và Hải Phòng đến các trung tâm du lịch và văn hóa khu vực như Thái Lan, Malaysia, Campuchia. Ngoài khu vực Đông Nam Á, hãng mở rộng tới hơn 130 điểm đến toàn châu Á, châu Úc. 16 năm liền, AirAsia được trao danh hiệu Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới, theo Skytrax.

Yên Chi