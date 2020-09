AIPA 41 đặt dấu ấn về việc hình thành cơ chế cho nghị sĩ trẻ

Sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ là "dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hội nghị dành cho các nghị sĩ trẻ AIPA".

Tại cuộc họp báo tổ chức sau lễ bế mạc Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41) trưa 10/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, do tình hình Covid -19 diễn biến phức tạp nên lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPA, Đại hội đồng được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm hội nghị quốc tế (Hà Nội) từ 8-10/9.

Điều này cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội nước chủ nhà Việt Nam và các nghị viện thành viên AIPA khắc phục khó khăn, củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần "gắn kết và chủ động thích ứng".

Sau phiên toàn thể, các hội nghị cấp ủy ban diễn ra rất sôi nổi. Đặc biệt, để nâng cao vai trò của nghị sĩ trẻ nói riêng, vai trò của thanh niên nói chung, lần đầu tiên tổ chức hội nghị nghị sỹ trẻ AIPA để bàn về "sự tham gia của các nghị sỹ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN".

Sáng kiến nêu trên của Quốc hội Việt Nam được các đại biểu đồng thuận cao, đánh giá là nhân tố mới trong kỳ đại hội đồng lần này và là dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hội nghị dành cho các nghị sĩ trẻ AIPA. Các nước đồng thuận giao lại cho Ban thư ký AIPA và Ban thư ký nghị viện các nước tiến hành quy trình, thủ tục để năm tới đưa vào là một hoạt động chính thức của Đại hội đồng AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều đặc biệt so với 3 kỳ đại hội đồng lần trước, lần này Đại hội đồng đã tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị và thông qua 6 nghị quyết.

"Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công rất tốt đẹp", bà Ngân nói và cho hay các chủ đề thảo luận tại Đại hội đồng là rất phù hợp; nội dung trao đổi phong phú, sát với tình hình thực tiễn; đặc biệt là về các biện pháp nhằm đối phó với Covid-19 và khôi phục kinh tế sau đại dịch; tầm quan trọng của việc củng cố hoà bình, an ninh và hợp tác ở khu vực.

Nhiều đoàn nêu vấn đề hòa bình, an ninh, an toàn ở Biển Đông cần dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982 UNCLOS; DOC; nhất trí thúc đẩy để sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử COC. Các ý kiến đều nhất trí về ưu tiên của AIPA cũng như ASEAN là lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe ý kiến người dân, tập trung giải quyết các khó khăn do Covid 19 gây ra đối với người dân trên tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

AIPA 41 do Việt Nam với vai trò Chủ tịch, đăng cai tổ chức. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN được tổ chức trực tuyến nhưng có sự tham dự của 30 nghị viện thành viên và các tổ chức quốc tế với gần 400 đại biểu. 10 nước thành viên ASEAN có 11 Chủ tịch Quốc hội tham dự (Thái Lan có cả Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện)

Hoàng Thùy