Aion Y Plus - crossover điện cỡ C giá 888 triệu đồng

Mẫu xe của hãng Trung Quốc hòa trộn thiết kế của dòng crossover và MPV, tầm hoạt động 490 km, cạnh tranh VinFast VF 7.

Hôm 15/6, thương hiệu Aion bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bằng việc ra mắt hai dòng xe điện Y Plus và ES. Cả hai đều nhập Trung Quốc và hãng hiện mới chỉ có một showroom duy nhất tại quận 7, TP HCM.

Aion Y Plus là một mẫu Crossover (CUV) cỡ nhỏ với kiểu dáng khá lạ mắt. Xe có thiết kế như một hatchback 5 cửa nâng gầm. Còn nhìn ngang, Y Plus phảng phất tạo hình của các dòng đa dụng MPV.

Mẫu xe thuần điện Y Plus có chiều dài x rộng x cao là 4.535 × 1.870 × 1.650 mm, trục cơ sở 2.750 mm. Những thông số này gần tương đương với VinFast VF 7, mẫu xe với kích thước 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Trục cơ sở của VF 7 là 2.840 mm, vượt trội hơn Y Plus.

Kích thước của Y Plus cũng tương đồng Mazda CX-5, mẫu CUV cỡ C chạy xăng có các thông số 4.550 x 1.840 x 1.680 mm, trục cơ sở 2.700 mm. Khoảng sáng gầm của mẫu xe Aion đạt 150 mm, khá khiêm tốn với một mẫu xe gầm cao cỡ C (thường từ 180 mm trở lên). Khoảng sáng gầm của CX-5 đạt 200 mm, Honda CR-V là 208 mm.

Mẫu xe điện của thương hiệu Trung Quốc trang bị la-zăng 17 inch. Trong khi các đối thủ phân khúc C là 18-19 inch. Treo trước của xe loại Mac Pherson và phía sau là phụ thuộc.

Đèn pha LED tự động là trang bị tiêu chuẩn của Aion Y Plus. Phía sau, mẫu xe điện lắp đèn hậu LED và nối liền hai bên bằng dải LED mảnh, xu hướng được ưa chuộng gần đây trong ngành ôtô.

Nội thất của Y Plus mang phong cách hiện đại, hướng đến giới trẻ. Màn hình trung tâm 10,25 inch là nơi điều khiển hầu hết các tính năng trong xe. Hãng lược bỏ hầu hết các nút bấm cơ học ở bệ tỳ tay hay bảng điều khiển trung tâm. Cần số điện tử đặt sau vô-lăng như những mẫu xe của Mercedes.

Đại diện hãng cho biết, Y Plus được thiết kế cho các khách hàng trẻ thích sự đa dụng. Ghế trước có thể ngã phẳng để tạo thành giường. Không gian bên trong khi đó rộng khoảng 5 m2. Tính năng ghế trước ngã phẳng thường phổ biến trên những dòng MPV.

Chế độ gập phẳng ghế trước trên Y Plus.

Các tiện nghi tiêu chuẩn đi kèm khác trên xe như điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây, ghế da chỉnh điện 6 hướng ở vị trí người lái và 4 hướng ở hành khách đi cùng.

Tầm hoạt động của Aion Y Plus khoảng 490 km nhờ bộ pin LIP (Lithium Iron Phosphate) dung lượng 63,2 kWh. Với chế độ vận hành một bàn đạp (i-Pedal), quãng đường của xe có thể xa hơn nhờ cơ cấu thu hồi động năng khi giảm tốc hoặc thả trôi xe.

Môtơ của Y Plus đặt ở cầu trước, công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm. Với bản một cầu của VF 7, công suất xe đạt 174 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm. So với hầu hết mẫu CUV cỡ C chạy xăng, Y Plus mạnh hơn nhiều.

Aion Y Plus sở hữu lượng công nghệ hỗ trợ lái phong phú. Ví dụ như camera 360 độ kèm tính năng giả lập hình ảnh dưới gầm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng...

Y Plus hiện chỉ bán ra một phiên bản tại Việt Nam, giá 888 triệu đồng. Giá bán này đã kèm pin và bộ sạc tiêu chuẩn 7 kW theo xe. So với VF 7 bản kèm pin tiêu chuẩn giá 999 triệu, mẫu xe của Aion rẻ hơn nhiều. Còn với các mẫu xe xăng cỡ C, giá bán này của Aion Y Plus cạnh tranh các bản tầm trung của CX-5, Tucson, Sportage...

Aion không đầu tư trạm sạc, thay vào đó hãng liên kết với các công ty thuộc bên thứ ba có chức năng cung cấp dịch vụ sạc cho xe điện. Tại đại lý duy nhất ở quận 7, khách có thể sạc nhanh bằng trụ sạc 120 kW với tốc độ sạc 30-80% trong 35 phút.

Như nhiều hãng xe đồng hương đã vào Việt Nam, Aion gặp thách thức bởi yếu tố mới của thương hiệu. Riêng mẫu Y Plus có thiết kế phá cách, nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn, những thứ thu hút khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm cái mới. Khi hạ tầng trạm sạc còn hạn chế ở Việt Nam, nhược điểm ít linh động hơn xe xăng về phạm vi di chuyển, Aion Y Plus thuần điện khó trở thành lựa chọn của số đông. Xe chủ yếu mang giá trị thêm thắt cho người dùng phân khúc CUV cỡ C.

Thành Nhạn