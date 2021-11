AIA Việt Nam tổ chức chương trình sẻ chia cùng cộng đồng

Chương trình "AIA Việt Nam sẻ chia cùng cộng đồng" diễn ra từ ngày 28/10 đến 30/11, dành cho người có quốc tịch và đang cư trú tại Việt Nam.

Điều kiện tham gia rất đơn giản, người dân (từ 18 tới 55 tuổi) chỉ cần không bị chẩn đoán dương tính hoặc không đang điều trị do dương tính Covid-19 tại thời điểm đăng ký. Sau khi tham gia chương trình thành công, người thụ hưởng theo chỉ định (cha mẹ, vợ chồng, con cái...) sẽ nhận được khoản tài chính hỗ trợ 20 triệu đồng từ AIA Việt Nam, nếu người tham gia không may tử vong do Covid-19.

Chương trình xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng cộng đồng vượt qua đại dịch của AIA Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa nhân văn của chương trình, ông Wayne Besant, Tổng giám đốc AIA Việt Nam cho biết dù tình hình dịch bệnh trên cả nước đến thời điểm này đã có những bước kiểm soát cơ bản, song nhìn chung, vẫn diễn biến rất phức tạp khi số ca nhiễm Covid-19 được phát hiện ở khắp các tỉnh, thành. Vì vậy, công ty triển khai chương trình này đến toàn thể người dân với mong muốn tiếp tục chung tay và đồng hành cùng cộng đồng vượt qua cuộc chiến chống đại dịch đầy cam go.

Theo ông Wayne Besant, với triết lý "Điều gì tốt cho Việt Nam cũng sẽ tốt cho AIA Việt Nam", doanh nghiệp luôn nỗ lực đóng góp vào cuộc chiến chống dịch, đồng hành cùng cộng đồng, khách hàng, đại lý và nhân viên nhằm sẻ chia những điều tốt đẹp nhất đến với người dân trong cuộc chiến chống đại dịch phía trước. "Đây là khoản hỗ trợ dành cho cộng đồng với toàn bộ kinh phí được trích từ ngân sách của AIA Việt Nam, không phải là một chương trình khuyến mại. Chương trình này cũng không phải là một sản phẩm bảo hiểm, hay thuộc đặc tính của bất kỳ sản phẩm bảo hiểm nào của AIA Việt Nam", ông khẳng định.

Chương trình mang đậm tính nhân văn, giúp người dân thêm an tâm và mạnh mẽ trong cuộc chiến chống Covid-19.

Để đăng ký tham gia chương trình, người dân chỉ cần kê khai đầy đủ và trung thực vào phiếu thông tin tại đây trước ngày 30/11. Sau đó, nhận về Giấy chứng nhận xác thực đủ điều kiện và tham gia thành công qua email, làm cơ sở để nhận hỗ trợ sau này. Lưu ý, người tham gia cần cung cấp chính xác số điện thoại, email và địa chỉ liên hệ để nhận được Giấy chứng nhận và thông báo cập nhật từ AIA Việt Nam.

Khoản hỗ trợ có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày người tham gia đăng ký thành công và được cấp Giấy chứng nhận tham gia chương trình. Người thụ hưởng chỉ cần nộp yêu cầu bồi thường và giấy tờ đơn giản về AIA Việt Nam trong vòng 30 ngày. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, AIA sẽ nhanh chóng thực hiện thanh toán khoản hỗ trợ tài chính này trong vòng 10 ngày làm việc qua tài khoản ngân hàng. Nếu người tham gia đang là khách hàng của AIA Việt Nam, việc nhận thanh toán khoản hỗ trợ tài chính này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào từ các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực khác.

Trước đó, AIA Việt Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh.

"AIA Việt Nam sẻ chia cùng cộng đồng" là hoạt động ý nghĩa tiếp theo trong chuỗi các hoạt động hướng tới cộng đồng, xã hội và hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ngay khi dịch bùng phát hồi tháng 3/2020, AIA Việt Nam đã tham gia rất nhiều hoạt động. Thông qua Bộ Y tế và Mặt trận tổ quốc Việt Nam, doanh nghiệp đã hỗ trợ 2 tỷ đồng kinh phí mua thiết bị bảo hộ cho các y bác sĩ; hỗ trợ gói tài chính đến 23 tỷ đồng cho nhân viên y tế không may nhiễm hoặc tử vong do Covid-19. AIA Việt Nam cũng hỗ trợ tài chính cho đại lý, khách hàng không may nhiễm Covid-19.

Bên cạnh đó, thông qua quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, AIA Việt Nam còn tham gia hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em bị cách ly trong vùng dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Mới đây, tại TP.HCM và Hà Nội, doanh nghiệp trao tặng laptop, máy tính bảng và hơn 1.000 bộ học phẩm, hơn 8 tấn gạo cho các em nhỏ và gia đình khó khăn trong chương trình "Sóng và máy tính" nhằm giúp các em có phương tiện để học tập trực tuyến trong bối cảnh chưa thể đến trường.

Độc giả quan tâm đến chương trình "AIA Việt Nam sẻ chia cùng cộng đồng" có thể tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại website của AIA Việt Nam tại đây.

(Nguồn và ảnh: AIA Việt Nam)