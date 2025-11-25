AIA Việt Nam ra mắt chiến dịch 'Đồng cam cộng khỏe'

AIA Việt Nam triển khai chiến dịch "Đồng cam cộng khỏe", lan tỏa những câu chuyện về hành trình vượt qua bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống, nhằm khuyến khích sự sẻ chia và kết nối trong cộng đồng.

"Đồng cam cộng khỏe" được lấy cảm hứng từ câu thành ngữ quen thuộc "đồng cam cộng khổ", nhằm lan tỏa thông điệp: khi đồng hành cùng nhau, những hành trình khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Chiến dịch nằm trong định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện mà AIA Việt Nam đang triển khai, hướng tới hỗ trợ người dân chủ động hơn trong hành trình sống khỏe.

Điểm nhấn của chiến dịch là chương trình phát thanh "Chuyến xe Đồng cam cộng khỏe", được phát trên tần số 90 MHz (Hà Nội) và 95.6 MHz (TP HCM). Trong 19 số phát sóng, chương trình kể lại những câu chuyện về người bệnh đang kiên cường chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, người thân đồng hành hoặc đội ngũ y bác sĩ thầm lặng chăm sóc người bệnh. Mỗi tập là một góc nhìn khác nhau về nghị lực, cho thấy sức mạnh của sự kết nối trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

Bên cạnh chương trình phát thanh, chiến dịch còn được lan tỏa qua những câu chuyện đẹp và đầy nghị lực trong AIA Voices, nơi các nhân vật chia sẻ hành trình vượt qua thử thách của bản thân.

Gia đình nhỏ của anh Ngọc Bảo và chị Lệ Thu. Ảnh: NVCC

Mở đầu là hành trình của anh Ngọc Bảo và chị Lệ Thu, đôi vợ chồng "lính chì" lặng lẽ vun đắp yêu thương để biến những điều chưa trọn vẹn thành đủ đầy. Trong căn phòng trọ nhỏ, họ vẫn giữ được tiếng cười và sự bình yên cho gia đình bốn người, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Tinh thần đó tiếp nối qua câu chuyện của Thuyên và Liêm, đôi bạn trẻ dành 11 năm để cùng nhau vượt qua biến cố, nắm tay nhau xây dựng một mái ấm từ sự sẻ chia. Hay như Thanh Mai, cô gái từng đối diện những ngày điều trị ung thư tuyến giáp đầy u ám. Vết sẹo từng khiến Mai tự ti nay trở thành dấu ấn của nghị lực, đồng hành cùng Mai trên con đường làm thiện nguyện và chuẩn bị bước vào một cuộc thi nhan sắc.

Nguyễn Đoàn Thanh Mai, huấn luyện viên Pilates. Ảnh: NVCC

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài bằng tiếng cười của gia đình Pika - NSƯT Trần Hoàng Yến và nghệ sĩ múa Phan Thái Bình. Sau những biến cố sức khỏe tưởng chừng khó vượt qua, họ vẫn ở cạnh nhau để kỷ niệm 8 năm ngày cưới, minh chứng rõ ràng cho tinh thần "sống khỏe không chỉ một mình".

Gia đình NSƯT Trần Hoàng Yến và nghệ sĩ múa Phan Thái Bình. Ảnh: NVCC

Không chỉ là những câu chuyện đời thường, chiến dịch còn tôn vinh những người dám bứt phá giới hạn bản thân: vận động viên siêu bền Thanh Vũ, biểu tượng của ý chí và khát vọng nâng tầm thể thao Việt Nam; hay bác sĩ - nhà leo núi Ngô Hải Sơn, người Việt đầu tiên đặt chân lên đỉnh K2, đại diện cho tinh thần kiên định tìm thấy chính mình giữa thử thách.

"Đồng cam cộng khỏe" được xây dựng dựa trên triết lý: sống khỏe là sự kết hợp hài hòa giữa thể chất - tinh thần - cảm xúc. Đây cũng là định hướng AIA Việt Nam theo đuổi thông qua hệ sinh thái các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đa chiều.

Ông Andrew Loh, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, cho biết hệ sinh thái sống khỏe mà doanh nghiệp đang xây dựng hướng tới việc hỗ trợ khách hàng trên cả ba khía cạnh: thể chất, tinh thần và cảm xúc, giúp họ có điểm tựa trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

"Tại AIA Việt Nam, chúng tôi cho rằng sức khỏe không chỉ thể hiện qua các chỉ số y khoa, mà còn được củng cố nhờ sự kết nối và đồng hành. "Đồng cam cộng khỏe" là cách chúng tôi khuyến khích cộng đồng cùng chia sẻ để vượt qua thử thách và duy trì cuộc sống khỏe hơn, bền vững hơn", đại diện AIA Việt Nam cho biết.

Thông qua chiến dịch, AIA Việt Nam muốn nhấn mạnh sức khỏe có thể được củng cố khi mỗi người có sự đồng hành và chia sẻ trong cuộc sống. Việc xây dựng các điểm tựa tin cậy giúp hành trình chăm sóc sức khỏe trở nên ổn định và bền vững hơn trong dài hạn.

(Nguồn: AIA Việt Nam)