'AIA Việt Nam không ngừng sáng tạo mô hình kinh doanh'

Tập đoàn bảo hiểm sẽ triển khai nhiều hoạt động trong năm nay, mở đầu là ngày hội trực tuyến "Mạnh mẽ Việt Nam", theo ông Wayne Besant, CEO AIA Việt Nam.

Là doanh nghiệp bảo hiểm toàn tâm toàn ý với khách hàng, nhân viên và đối tác, AIA Việt Nam luôn không ngừng sáng tạo mô hình kinh doanh. Nhân kỷ niệm 22 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, ông Wayne Besant - Giám đốc điều hành AIA Việt Nam có những chia sẻ về nền tảng công nghệ, con người chuyên nghiệp, mô hình kinh doanh sáng tạo cũng như sáng kiến AIA One Billion hướng tới sự phát triển bền vững cho người Việt.

Ông Wayne Besant - Giám đốc điều hành AIA Việt Nam. Ảnh: AIA Việt Nam

- Tính đến nay, AIA đã có mặt tại thị trường Việt Nam được 22 năm. Theo ông, điều gì làm nên sự khác biệt của AIA Việt Nam?

- Chúng tôi tự hào vì những đóng góp của mình cho ngành bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng như cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung trong ngành trình 22 năm qua. Tại Việt Nam, chúng tôi là một trong những thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đầu tiên giới thiệu khái niệm "Sống khỏe" và "Chỉ số sống khỏe" nhằm tìm hiểu xu hướng chăm sóc sức khỏe, lắng nghe mong muốn khách hàng.

Năm 2016, thông qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy 76% người Việt cho biết sức khỏe kém hơn so với 5 năm trước đó, thời gian tập thể dục của họ đã giảm một nửa so với 2011. Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực là có tới 90% số người tin tưởng có thể cải thiện sức khỏe. Dựa trên số liệu này, chúng tôi có thể điều chỉnh các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thực hiện các chiến dịch khác nhau để thúc đẩy mọi người sống lành mạnh hơn.

Ông Wayne Besant cùng thành viên tập đoàn AIA Việt Nam tham gia Vietnam Trail Marathon tại Mộc Châu. Ảnh: AIA Việt Nam

- Tập đoàn đang triển khai sáng kiến AIA One Billion. Điều gì đã thúc đẩy AIA khởi động sáng kiến tại châu Á?

- Điều này đến từ nghiên cứu của chúng tôi trong những năm gần đây, khi dân số ở châu Á ngày càng tăng, các bệnh liên quan đến lối sống cũng gia tăng, chiếm hơn 70% tổng số ca tử vong. Các thói quen như lười vận động, dinh dưỡng kém, hút thuốc và uống quá nhiều rượu đã làm tăng các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường, bệnh hô hấp, tim mạch, rối loạn tâm thần.

Đồng thời, môi trường được xác định là nguyên nhân đáng kể của bệnh tật khi châu Á bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu đặc biệt. Tổ chức Y tế Thế giới và Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu Liên Hợp quốc đã cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, đặc biệt tại Châu Á.

Bằng cách thực hiện hành động ngay hôm nay để thu hút mọi người trên khắp châu Á theo đuổi lối sống lành mạnh và đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh, chúng tôi tin tưởng sẽ đưa công việc kinh doanh của mình hoạt động tốt hơn những gì đã nhìn thấy.

"Sống khoẻ hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn" là lời hứa thương hiệu của AIA Việt Nam, mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: AIA Việt Nam

- Ông có thể chia sẻ chi tiết hơn về sáng kiến này?

- Sáng kiến AIA One Billion được khởi động vào tháng 1/2022 trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Sáng kiến là tham vọng và cam kết với di sản hơn 100 năm của tập đoàn. Với AIA One Billion, chúng tôi nhắm đến mục tiêu thu hút 1 tỷ người sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn vào năm 2030. Mục tiêu cuối cùng của AIA là thúc đẩy thay đổi hành vi rộng rãi và lâu dài vì một châu Á khỏe mạnh hơn.

Cụ thể, bằng cách thông qua các đối tác, sự kiện, chương trình và các chiến dịch cộng đồng, AIA sẽ giúp người dân nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng và hỗ trợ các cộng đồng trong khu vực. Thông qua đó, người dân sẽ được cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, môi trường và cả nâng cao khả năng tài chính.

Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn đặt mục tiêu trở thành tập đoàn hàng đầu toàn cầu về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). AIA sẽ duy trì việc theo dõi, đo lường và báo cáo tiến độ như một phần của báo cáo ESG - cột mốc đầu tiên được chia sẻ trong báo cáo thường niên ESG của chúng tôi vào tháng 3/2023.

- 2021 là năm nhiều biến động đối với nền kinh tế do dịch bênh. Vậy, AIA Việt Nam đã thay đổi cách thức kinh doanh thế nào để thích ứng?

- Chúng tôi tập trung vào quá trình chuyển đổi số, lấy khách hàng làm trung tâm. AIA Việt Nam chọn cách phát triển thông qua các kênh trực tuyến, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo, sử dụng điện toán đám mây, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mọi người đều có thể sử dụng thuận tiện hơn, không cần tiếp xúc trực tiếp.

Khách hàng, nhân viên, đại lý và đối tác của AIA Việt Nam giờ đây đều có thể được phục vụ, trải nghiệm và hỗ trợ nhanh gọn, dễ dàng mọi lúc mọi nơi. Những nỗ lực đó đã giúp tập đoàn chiến thắng giải thưởng thuộc hạng mục "Bảo hiểm nhân thọ - Đám mây" dành cho nền tảng công nghệ EDEN và giải thưởng dành cho Nền tảng bán hàng từ xa ở hạng mục "Bảo hiểm nhân thọ - Dịch vụ trực tuyến" tại Asian Technology Excellence Awards 2021.

Trong năm 2021, chúng tôi cũng ký thỏa thuận hợp tác 10 năm với Tiki, một trong những trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam. Mở ra kỷ nguyên mới về bảo hiểm và tài chính cá nhân gắn liền với xu thế bùng nổ thương mại điện tử.

Sau những dấu mốc quan trọng này, chúng tôi dự định triển khai nhiều chương trình trực tuyến hơn vào năm 2022, mở đầu với Ngày hội thương hiệu trực tuyến Mạnh Mẽ Việt Nam diễn ra vào ngày 22/2. Đây là sự kiện đánh dấu năm thứ 22 AIA đồng hành cùng người Việt Nam. Đồng thời, AIA cũng triển khai sáng kiến AIA One Billion.

AIA Việt Nam trao tặng hơn 40 laptop, máy tính bảng và hơn 300 bộ học phẩm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM. Ảnh: AIA Việt Nam

- Ngoài việc thay đổi chiến lược kinh doanh, AIA Việt Nam đã góp sức cùng cộng đồng chống dịch thế nào?

- Trong thời gian qua, đặc biệt ở thời điểm căng thẳng nhất, AIA Việt Nam tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại Covid-19 với nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và cộng đồng trong tâm dịch. Khi đại dịch covid-19 bùng phát, AIA Việt Nam lập tức hỗ trợ 2 tỷ đồng kinh phí mua thiết bị bảo hộ cho các y bác sỹ, hỗ trợ gói tài chính với tổng số tiền 23 tỷ đồng cho các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch khi không may nhiễm hoặc tử vong do Covid-19; đóng góp 2 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của Chính phủ; hỗ trợ tài chính cho đại lý, khách hàng không may nhiễm Covid-19...

Bên cạnh đó, AIA Việt Nam còn tài trợ bữa ăn cho trẻ em bị cách ly trong vùng dịch Bắc Ninh và Bắc Giang; trao tặng laptop, máy tính bảng để học trực tuyến và hơn 1.000 bộ học phẩm cho các em nhỏ và gia đình khó khăn ở TP HCM, Hà Nội.

- Ông nhận định thế nào về tác động dài hạn của đại dịch Covid-19?

- Đại dịch Covid-19 mang đến những thách thức nghiêm trọng và là mối đe dọa thực sự cho người lao động. Hàng triệu người Việt Nam phải chịu cảnh mất việc làm vì các doanh nghiệp buộc phải cắt giảm hoặc đóng cửa công ty. Đồng thời, Covid-19 khiến con người không lường trước được các loại phí dịch vụ y tế sẽ tăng vọt, vượt quá khả năng tài chính khiến họ chật vật trong vấn đề kinh tế. Tôi tin rằng bảo hiểm nhân thọ là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề này.

Những tháng đầu năm 2022, nền kinh tế ghi nhận nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực sau những thành quả quan trọng của cuộc chiến chống dịch tại Việt Nam. AIA Việt Nam với quan điểm toàn tâm toàn ý phục vụ cuộc sống con người, đang nỗ lực vun đắp thói quen sống cân bằng và lành mạnh cho cộng đồng. Chúng ta sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe tài chính trên con đường phục hồi và phát triển hậu Covid-19.

- Cảm ơn ông đã chia sẻ!.

Thanh Thư