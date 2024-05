AIA Việt Nam hỗ trợ sinh viên UEH học bổng, cơ hội nghề nghiệp

AIA Việt Nam hợp tác với Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) nhằm trao học bổng, tổ chức tọa đàm chia sẻ thực tế và cơ hội thực tập cho sinh viên.

Đôi bên hợp tác từ nay đến năm 2027, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên thuộc các lĩnh vực Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Tài chính và Công nghệ thông tin.

Với mục tiêu hỗ trợ sinh viên UEH phát triển kỹ năng, nâng cao kiến thức và tích lũy kinh nghiệm thực tế, AIA Việt Nam mang đến cơ hội thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp đến từ tập đoàn bảo hiểm nhân thọ danh tiếng, đồng thời, tổ chức tọa đàm, hội thảo về nghề nghiệp do các chuyên gia của đơn vị chia sẻ.

AIA Việt Nam dự kiến sẽ tài trợ 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên thuộc các lĩnh vực Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Tài chính và Công nghệ thông tin trong năm nay, nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thế hệ tương lai. Đơn vị cũng trao học bổng và máy tính chuyên dụng cho các bạn tham gia kỳ thi của Hiệp hội Định phí bảo hiểm Mỹ (SOA).

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa AIA Việt Nam và UEH. Ảnh: AIA Việt Nam

Bà Trần Thị Liên Phương - Giám đốc Thương hiệu và Truyền thông AIA Việt Nam chia sẻ, đơn vị muốn lan tỏa nền tảng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc lý tưởng và cảm hứng sống khỏe cho sinh viên UEH. "Con người và Văn hoá" là một trong năm trụ cột lớn của chiến lược phát triển bền vững (ESG) của AIA.

"Thông qua hợp tác với các trường đại học, chúng tôi muốn hỗ trợ cho một thế hệ sinh viên mới chất lượng và hạnh phúc, thúc đẩy môi trường phát triển hòa nhập và lối sống khỏe mạnh", bà Phương nói thêm.

Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ uy tín tại Việt Nam, AIA Việt Nam định hướng bảo vệ an toàn tài chính của khách hàng và kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh đến cộng đồng. Vì vậy, đơn vị cam kết mang đến cho sinh viên UEH cơ hội phát triển nghề nghiệp và theo đuổi lối sống khỏe.

AIA Việt Nam tổ chức tọa đàm chia sẻ về môi trường làm việc thực tế cho sinh viên UEH. Ảnh: AIA Việt Nam

Ông Lê Thành Nam - Phó tổng giám đốc Tài chính AIA Việt Nam cho biết, với trụ cột "Con người và Văn hóa", đơn vị hướng đến trao cơ hội cho các nhân sự, bao gồm cả thực tập sinh và nhân viên, thông qua việc thúc đẩy môi trường học tập, thăng tiến, đảm bảo công bằng và bình đẳng, cũng như một nền văn hóa đa dạng, hòa nhập và hỗ trợ.

Theo ông, thỏa thuận hợp tác với UEH sẽ là bước khởi đầu cho chuỗi hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp và nhiều đơn vị giáo dục đại học khác trên cả nước, mở ra một thế hệ sinh viên mới chất lượng và hạnh phúc hơn. Thế hệ này đóng góp tới 1/3 lực lượng lao động tương lai. Do đó, họ cần thiết có hiệu suất cao, sáng tạo và khỏe mạnh.

"Nhờ việc giúp sinh viên có khởi đầu học tập và thực tập thuận lợi hơn, trải nghiệm nơi làm việc lý tưởng, AIA Việt Nam sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu 'giúp một tỷ người sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn' trên toàn châu Á tới năm 2030", ông Nam nhấn mạnh.

Những năm qua, Tập đoàn AIA đã đạt được nhiều thành quả nổi bật ở trụ cột này như đạt danh hiệu Môi trường làm việc tốt nhất và Mức độ gắn kết của nhân viên cao thứ tư, do Gallup xếp hạng. Ngoài ra, đơn vị được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á do Tạp chí HR Asia (2020 - 2023) ghi nhận, Môi trường làm việc lý tưởng do Great Place To Work vinh danh (2018 – 2025)...

Tại hội thảo do AIA Việt Nam và UEH tổ chức, cựu sinh viên Lại Trung Thành - chuyên viên chính, đối tác tài chính của AIA cho biết, bản thân đã tìm thấy phiên bản tốt hơn của mình khi làm việc tại đây. Anh được trao quyền, tạo nhiều cơ hội phát triển ngay trong năm đầu làm việc ở công ty bảo hiểm này.

Anh Lại Trung Thành - cựu sinh viên UEH, đang công tác tại AIA Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh đánh giá cơ hội thực tập tại AIA giúp các bạn trẻ đào tạo, cải thiện nhiều kỹ năng phục vụ công việc chuyên môn và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nếu trở thành nhân viên, các bạn còn được trải nghiệm lộ trình thăng tiến rõ ràng theo chiều dọc, thăng chức cao hơn trong bộ phận, và chiều ngang, tức mở rộng vai trò sang phòng ban khác.

Nhật Lệ