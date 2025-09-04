AIA Việt Nam chi trả hơn 1.200 tỷ đồng cho khách hàng

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) đã chi trả hơn 1.230 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 120.000 trường hợp, trong 7 tháng đầu năm.

Cụ thể, công ty đã chi trả hơn 630 tỷ đồng cho các quyền lợi liên quan đến sức khỏe như bệnh hiểm nghèo, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, nằm viện và các quyền lợi y tế khác; gần 450 tỷ đồng cho quyền lợi tử vong và hơn 150 tỷ đồng cho các quyền lợi còn lại theo hợp đồng. Đến cuối tháng 7, doanh nghiệp đã chi trả tổng cộng hơn 15.600 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 1,5 triệu trường hợp.

AIA Việt Nam hiện duy trì nền tảng tài chính an toàn với tỷ lệ biên khả năng thanh toán 191%. Đến ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 71.523 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là những yếu tố then chốt giúp công ty đảm bảo khả năng chi trả và thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng trong cả hiện tại và tương lai.

Nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tháng 7/2024, công ty triển khai dịch vụ bảo hiểm sức khỏe AIA, xây dựng năng lực quản lý trải nghiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm và chủ động chăm sóc khách hàng có tham gia sản phẩm này. Sau hơn một năm, công ty đã hợp tác với hơn 470 bệnh viện, phòng khám để cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí, giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng. Tính đến cuối tháng 7, AIA Việt Nam có hơn 1,6 triệu khách hàng và mạng lưới gần 200 văn phòng trên toàn quốc.

Trong tháng 7 và 8/2025, AIA Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường 4 sản phẩm mới với nhiều ưu điểm nổi bật. Ảnh: AIA Việt Nam

Với chiến lược đặt khách khách hàng làm trung tâm, AIA Việt Nam tập trung vào các trụ cột: sản phẩm, vận hành, số hóa và chất lượng đội ngũ tư vấn viên.

Về công nghệ, AIA Việt Nam đã đầu tư mạnh vào nền tảng số, nổi bật là ứng dụng AIA+, hệ sinh thái cho phép khách hàng theo dõi hợp đồng, tra cứu quyền lợi và gửi yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, công ty cũng áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình thẩm định bồi thường, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Hiện 80% hồ sơ được giải quyết trong 24 giờ, 92% hoàn tất trong 2 ngày và 94,5% trong 5 ngày, chỉ còn một số ít hồ sơ kéo dài do cần bổ sung chứng từ hoặc giám định thêm.

Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh công nghệ chỉ là công cụ, yếu tố con người mới là cốt lõi. Với chiến lược "Đại lý Ngoại hạng 3.0", AIA chú trọng xây dựng đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tâm, có năng lực tư vấn toàn diện và đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tham gia dịch vụ bảo hiểm.

AIA Việt Nam xác định đại lý chuyên nghiệp là nhân tố then chốt để mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất tới khách hàng. Ảnh: AIA Việt Nam

Song song với bảo vệ tài chính, AIA Việt Nam còn khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua các chương trình cộng đồng. AIA Vitality đã giúp hàng nghìn khách hàng thay đổi thói quen, hình thành lối sống tích cực thông qua vận động thể chất, chế độ dinh dưỡng hợp lý và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong lĩnh vực hỗ trợ y tế, công ty hợp tác với Teladoc Health triển khai dịch vụ "Song hành y tế", đồng hành cùng khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo từ tư vấn y khoa đến kết nối điều trị chuyên sâu.

Nhờ những đóng góp này, AIA Việt Nam nhiều năm liền được các tổ chức trong và ngoài nước vinh danh. Tính đến năm 2025, doanh nghiệp đã 10 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín của Vietnam Report, 2 năm liền có tên trong "Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả - VIE10". Công ty cũng 7 năm liên tiếp được Great Place To Work công nhận là "Nơi làm việc tốt nhất" tại Việt Nam và 6 năm liền giữ vững danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Năm 2025 là năm thứ 10 liên tiếp AIA được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín. Ảnh: AIA Việt Nam

Đại diện AIA Việt Nam cho biết, phương châm "Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn" tiếp tục là kim chỉ nam trong hoạt động của doanh nghiệp thời gian tới. Trên nền tảng tài chính vững chắc, chiến lược số hóa toàn diện, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp và cam kết vì cộng đồng, công ty đặt mục tiêu trở thành đối tác bảo vệ toàn diện và đồng hành trọn đời cùng khách hàng.

Minh Ngọc