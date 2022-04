AIA ‘Khỏe trọn vẹn’ bảo vệ khách hàng đến 100 tuổi

Sản phẩm “Khỏe trọn vẹn” của AIA Việt Nam bảo vệ khách hàng trước mọi giai đoạn bệnh ung thư và 68 bệnh hiểm nghèo phổ biến.

Theo đó, với sản phẩm "Khỏe trọn vẹn", khách hàng được bảo vệ từ khi đạt mốc 30 ngày tuổi cho đến 65 tuổi, và lên đến 100 tuổi (nếu tài khoản còn dương). Khách hàng sẽ nhận 30% số tiền bảo hiểm (tối đa 500 triệu đồng) khi phát hiện ung thư biểu mô tại chỗ hoặc 23 bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm.

Đối với ung thư nghiêm trọng và 45 bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng, khách hàng sẽ được nhận số tiền lớn hơn của số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài khoản cơ bản cộng với giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có). Khách hàng cũng sẽ nhận 100% số tiền bảo hiểm đối với ung thư nghiêm trọng mở rộng đi kèm điều kiện áp dụng.

Chăm sóc sức khỏe thể chất cùng kế hoạch tài chính vững chắc với "Khỏe trọn vẹn". Ảnh: AIA Việt Nam

Với mục tiêu khích lệ tinh thần chủ động sống khỏe của con người, AIA Việt Nam tặng thêm 5 triệu đồng để hỗ trợ khách hàng tầm soát ung thư sau mỗi 5 năm (đối với hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm tối thiểu 1 tỷ đồng). Quyền lợi gia tăng này khuyến khích khách hàng định kỳ tầm soát, phát hiện sớm các rủi ro sức khỏe, từ đó tối ưu lộ trình điều trị và nâng cao chất lượng điều trị để chiến thắng ung thư.

AIA Việt Nam tặng thêm 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ khách hàng tầm soát ung thư sau mỗi 5 năm hợp đồng. Ảnh: AIA Việt Nam

Ung thư và mắc bệnh hiểm nghèo luôn là mối quan tâm hàng đầu trên toàn cầu. Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020 tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người có 159 người được chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Không chỉ ung thư, các căn bệnh hiểm nghèo như đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh thận mạn tính, bệnh gan, bệnh tim mạch, bệnh lý mạch máu não... đều thuộc nhóm nguy cơ gia tăng mức độ nặng và tử vong cao khi nhiễm Covid-19.

Khi rơi vào tình trạng mắc các bệnh ung thư hay bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân không chỉ đối mặt với chi phí khám, chữa bệnh, nằm viện, thuốc men, phẫu thuật, họ còn tốn kém về khoản phí di chuyển, đi lại, ăn uống. Đó cũng là lý do "Khỏe trọn vẹn" được ra mắt, đồng hành khách hàng vượt qua gánh nặng tài chính trước bệnh ung thư và 68 bệnh hiểm nghèo phổ biến.

Đồng thời, "Khỏe trọn vẹn" còn tăng cường sức khỏe tài chính cho khách hàng khi cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản có thu nhập ổn định và an toàn như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Đây là giải pháp tài chính linh hoạt, mang lại cơ hội đầu tư sinh lời, giúp người mua bảo hiểm an tâm trước mọi rủi ro và tự do hiện thực những kế hoạch trong đời.

Thanh Thư