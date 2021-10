AIA đạt danh hiệu 'Môi trường làm việc lý tưởng' lần thứ tư

AIA Việt Nam được tổ chức Great Place To Work vinh danh là công ty bảo hiểm có "Môi trường làm việc lý tưởng" lần thứ tư liên tiếp.

2021 là một năm đầy biến động và thách thức đối với các doanh nghiệp. Dịch bệnh buộc nhiều công ty phải cho nhân viên làm việc ở nhà hàng tháng, dẫn đến bối rối trong việc xây dựng môi trường làm việc trực tuyến mới. Trước thực trạng đó, một số công ty đã ra khỏi danh sách Great Place To Work của năm

Tuy nhiên, AIA Việt Nam dù cũng cho nhân viên làm việc từ xa nhưng chăm sóc chu đáo không kém khi ở văn phòng nên đã chinh phục Great Place To Work và được trao danh hiệu "Môi trường làm việc lý tưởng" năm thứ 4 liên tiếp. Đây cũng là công ty bảo hiểm nhân thọ hiếm hoi tại Việt Nam được tổ chức uy tín toàn cầu này xướng tên.

AIA năm thứ 4 liên tiếp được tôn vinh là "Môi trường làm việc lý tưởng".

Danh hiệu "Môi trường làm việc lý tưởng" đại diện cho sự lựa chọn của người lao động. 67% điểm kết quả này được chấm dựa trên chỉ số niềm tin của nhân viên; 33% số điểm còn lại được tổ chức Great Place To Work tới kiểm toán chỉ số văn hóa doanh nghiệp và chỉ khoảng 10% công ty vượt qua được tất cả "bài thử lửa" khắc nghiệt này.

Chắt lọc từ hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu, Great Place To Work đã đúc kết nên bộ 60 câu hỏi khảo sát nhân viên về 5 yếu tố được quan tâm nhất khi tìm việc và ở lại với doanh nghiệp: tín nhiệm -Tôn trọng - công bằng - tự hào và tình bằng hữu. Kết quả là, AIA Việt Nam được 93% trong tổng số hơn 1.000 nhân viên trả lời và bình chọn có "Môi trường làm việc lý tưởng", cao hơn nhiều mức bình quân 85% của top 200 công ty có môi trường làm việc lý tưởng nhất châu Á.

Ở từng tiêu chí, 97% nhân viên cho hay họ nhận được cơ hội đánh giá và khen thưởng đặc biệt; 96% nhận được những chế độ phúc lợi chỉ có tại AIA, 95% cảm thấy tự hào khi chia sẻ đang làm việc ở đây. Ngoài ra, 93% nói rằng "làm việc tại AIA mang lại ý nghĩa đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một công việc" và cảm thấy hạnh phúc về những đóng góp của bản thân lẫn công ty cho cộng đồng.

Chia sẻ về "trái ngọt" sau gần một năm sát cánh cùng hàng nghìn nhân viên vượt thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, bà Trần Thị Ái Liên – Phó tổng giám đốc Nhân sự AIA Việt Nam chia sẻ: "Giải thưởng uy tín 'Môi trường làm việc lý tưởng' là minh chứng cho thấy dù thời bình hay thời dịch, AIA đều thích ứng rất nhanh khi đặt giá trị con người nên hàng đầu. Chúng tôi đứng ở góc nhìn của nhân viên khi tìm kiếm môi trường làm việc có thể gắn bó lâu dài, để từ đó thiết lập nên các chương trình tuyển dụng và phát triển, đánh giá và công nhận. Đồng thời, không ngừng triển khai các chính sách văn hóa 'đặc sản' chỉ có ở AIA Việt Nam, nơi có thể truyền cảm hứng và động lực, giao tiếp và gắn kết với nhân viên".

Các hoạt động trực tuyến giúp gắn kết giữa các thành viên, mang lại cảm giác "xa mặt nhưng không cách lòng", cùng nhau tạo dựng một môi trường làm việc lý tưởng.

Việc thực hiện đồng loạt chính sách văn hóa doanh nghiệp kết hợp môi trường làm việc online cũng cho phép nhân viên AIA Việt Nam thích ứng nhanh với "work from home' ngay cả khi Covid-19 bất ngờ ập đến từ năm 2020 và kéo dài tới tận 2021. Chị Đỗ Thị Thanh Thủy - Phòng Quan hệ đối ngoại và Dịch vụ nội bộ của AIA cho biết đã bắt nhịp ngay với công việc từ xa khi được công ty hỗ trợ và tạo mọi điều kiện (như chi phí đường truyền internet, các thiết bị thiết yếu phục vụ công việc...) và đồng nghiệp nâng đỡ (đào tạo, chia sẻ, động viên...) để nâng cấp trở thành người chơi "hệ cộng đồng, hệ đa nhiệm" trong công việc.

Để đạt chứng nhận Great Place To Work không phải điều dễ dàng trong năm 2021 mà là cả nỗ lực ứng dụng công nghệ hiện đại trong các cuộc họp trực tuyến, hội thảo, đào tạo, rèn luyện kỹ năng... giúp "giữ lửa" cho nhân viên của AIA. Suốt 4 tháng làm việc 100% online vừa qua, chị Nguyễn Phạm Hoàng Thúy – nhân viên Bộ Sức khỏe và Sống vui khỏe cùng hàng nghìn người AIA khác đã quá quen thuộc với những buổi café "soft-bonding" khởi động mỗi sáng với đồng đội trong nhóm và thành viên các bộ phận khác để cập nhật tình hình công ty, chia sẻ ý kiến... cho đến những buổi online meeting "họp là ghiền" qua Teams, Zoom.

Các chương trình khuyến khích nhân viên duy trì lối sống khỏe, suy nghĩ tích cực thông qua các "tip" sống khỏe và các bài tập, chế độ ăn uống để duy trì một lối sống .

Bà Trần Thị Ái Liên cho biết 365 ngày qua, công ty tiếp tục triển khai chương trình "Care 100%" quan tâm và thấu hiểu nhân viên đến 100%. Ngoài thư thăm hỏi thường xuyên, văn hóa "quan tâm từ tâm" còn thể hiện qua việc AIA để ý đến các thành viên hoặc người thân bị F0 hay gửi tặng bánh Trung thu đến từng nhà... Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện nuôi kỹ năng dưỡng tinh thần nối nhau ra đời thu hút nhân viên tham gia đông đảo: Bet You Cannot Challenge, AIA Care Never Stops, AIA The Debaters, AIA Risk Champion... để gắn kết đội ngũ hàng nghìn thành viên trong suốt một năm xa cách.

"Ngay từ khi bước chân vào AIA Việt Nam, tôi đã tham vọng cùng công ty xây dựng và kiến tạo môi trường làm việc tốt nhất có thể. Đặc biệt là khoảng thời gian này, trải qua nhiều đợt dài làm việc từ xa, sức khỏe, an toàn, sự nghiệp và thu nhập của nhân viên càng là ưu tiên hàng đầu của AIA Việt Nam", bà Liên nhấn mạnh.

Great Place To Work của Mỹ là một tổ chức toàn cầu chuyên về xây dựng, phát triển và công nhận những nền văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả làm việc, hoạt động và độ tin tưởng, tín nhiệm cao.

(Nguồn và ảnh: AIA Việt Nam)