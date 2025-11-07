AI trên Cổng pháp luật quốc gia 'trả lời như chuyên gia pháp lý'

Hà NộiAI pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia do Bộ Tư pháp vận hành được huấn luyện hàng ngày, trả lời các câu hỏi có căn cứ, cấu trúc tương tự như chuyên gia pháp lý.

Chiều 7/11, tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính thức. Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính – phapluat.gov.vn – là nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT.

Từ hôm nay, cổng cập nhật liên tục các sự kiện chính trị quan trọng, tích hợp VNeID để người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật. Ngoài hệ thống quy định mới, phần phản ánh chính sách và trợ giúp pháp lý, cổng còn tích hợp AI pháp luật.

Bộ Tư pháp kỳ vọng đây sẽ là trợ lý pháp lý hữu ích cho người dân, doanh nghiệp. AI hiện hỗ trợ giải đáp trong 34 lĩnh vực như thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự, chứng khoán...

Chất lượng trả lời từ AI được huấn luyện hàng ngày từ hệ thống pháp luật Việt Nam, cập nhật theo quy định mới nhất. Mỗi câu trả lời có căn cứ pháp lý, liên kết đến điều, khoản của tài liệu gốc; cấu trúc tương tự chuyên gia pháp lý và giao tiếp tự nhiên. AI cũng xử lý các yêu cầu "tính toán công thức" khi người dùng cần.

Năm tháng qua, phiên bản trải nghiệm của cổng ghi nhận hơn một triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi gửi tới AI pháp luật. Cổng cũng nhận hàng nghìn góp ý pháp luật từ các bộ ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (thứ 4, từ phải qua trái) và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Cổng pháp luật quốc gia, chiều 7/11. Ảnh: Linh Đan

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Quốc hội đã thông qua 99 luật và 41 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10 đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 53 dự án luật, nghị quyết.

Về Cổng pháp luật quốc gia, người đứng đầu Quốc hội đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy để phục vụ người dân, doanh nghiệp được thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngành tư pháp cũng cần tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... Từ đó, lan tỏa để mỗi người dân chủ động hơn trong tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ pháp luật, vì quyền lợi hợp pháp của bản thân và cộng đồng.

Đơn vị vận hành cho biết AI pháp luật còn một số hạn chế như thiếu khả năng tư duy phản biện, sáng tạo; chưa thể đưa ra lập luận sắc bén hoặc giải quyết tình huống pháp lý phức tạp. AI cũng gặp khó trong giao tiếp và nguồn dữ liệu còn hạn chế.

Theo Bộ Tư pháp, AI không thể khiến luật sư thất nghiệp bởi không thể thay thế hoàn toàn vai trò của luật sư. Luật sư cần khả năng phân tích, đánh giá, đưa ra yếu tố quyết định và đại diện cho khách hàng trước tòa, trong khi AI không làm được.

AI sẽ hỗ trợ luật sư làm việc hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc kiểm tra các thông tin quan trọng do chatbot AI tạo ra, Bộ Tư pháp nhận định.

Phạm Dự