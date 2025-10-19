Ai tìm thấy chú chó trước thì đúng là thiên tài quan sát

Nhiều người tự tin "tôi tìm ra liền", nhưng 10 giây sau thì... ngơ ngác như cừu trong tranh.

Giữa khung cảnh đồng quê yên bình, ông lão chăn cừu đang ung dung tựa gậy, còn đàn cừu thì mải mê gặm cỏ... nghe tưởng thanh bình, nhưng lại là một pha "mất chó" đầy kịch tính. Chú chó trung thành, người bạn đồng hành thân thiết của ông nay lại ẩn thân như ninja, khiến ai nhìn qua cũng tưởng chỉ có cừu với cỏ.

Bức ảnh này tưởng đơn giản mà lại khiến dân mạng cãi nhau nảy lửa, người thấy cái đầu, kẻ thấy cái chân, người lại bảo "không có chó nào hết, đừng lừa tôi nữa!".

Thử nhìn thật kỹ, nheo mắt nhẹ, và bật chế độ "thám tử toàn năng" của bạn lên. Liệu bạn có thể tìm ra chú chó đang lẫn đâu đó giữa màu áo, cỏ xanh và bóng núi? Đừng quên comment kết quả để xem mắt bạn tinh hơn ông lão hay không nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)