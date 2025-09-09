AI tiếng Việt trên Galaxy Z Fold7 tăng tốc hiệu suất công việc

AI trên dòng Z Fold7 hỗ trợ chuyển ngữ trực tiếp, tóm tắt các văn bản, file ghi âm, giúp doanh nhân, người thành đạt xử lý nhiều công việc.

Với Galaxy Z Fold7, Samsung chọn hướng tiếp cận tích hợp Galaxy AI trực tiếp trên thiết bị và ưu tiên tiếng Việt. Hướng tiếp cận này giúp người dùng tại Việt Nam ứng dụng AI vào công việc, học tập và đời sống một cách thiết thực.

Là giám đốc chiến lược tại một nền tảng công nghệ y tế kiêm cố vấn đầu tư và quản lý vận hành doanh nghiệp, anh Phạm Sơn Tùng luôn tìm kiếm công cụ có thể theo kịp nhịp làm việc cao. Với anh, tốc độ xử lý thông tin và khả năng ra quyết định kịp thời là yếu tố then chốt.

Now Brief giúp anh Tùng nắm bắt nhanh lịch trình, thời tiết, tình trạng sức khỏe như một người trợ lý cá nhân. Ảnh: Samsung

Galaxy Z Fold7 là nền tảng giúp anh thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Trong các buổi họp trực tuyến, người dùng này có thể nhận báo cáo, tra cứu tài liệu bằng Galaxy AI ngay trên cùng một màn hình mà không gián đoạn trao đổi. Các công cụ như Live Translate hỗ trợ tiếng Việt cũng giúp anh thương thảo với đối tác nước ngoài không cần phiên dịch viên chuyên ngành như trước.

Đặc biệt, Galaxy AI xử lý dữ liệu như ghi âm cuộc họp, ghi chú, nội dung cuộc gọi hay tin nhắn ngay trên thiết bị. Khả năng xử lý offline là yếu tố anh Tùng đánh giá cao trong môi trường đầu tư đề cao bảo mật.

Trong khi đó, là người phát triển sản phẩm công nghệ và hợp tác với đối tác nước ngoài, anh Đoàn Hoàng Sơn thường làm việc với nhiều tài liệu kỹ thuật phức tạp và tham gia các cuộc họp đa ngôn ngữ. Trước đây, việc ghi âm, phiên âm và tóm tắt nội dung họp phải làm thủ công hoặc qua bên thứ ba, tiềm ẩn rủi ro bảo mật và tốn thời gian.

Anh Hoàng Sơn đánh giá cao cách Galaxy Z Fold7 tích hợp AI vào tác vụ hàng ngày. Ảnh: Samsung

Với Galaxy AI trên Galaxy Z Fold7, chỉ sau vài phút kết thúc họp, anh đã có bản ghi chú nội dung chính bằng tiếng Việt. Các đầu việc được tổng hợp theo chủ đề hoặc thời gian, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian rà soát và ra quyết định.

Theo anh, không chỉ hỗ trợ họp hành, Galaxy AI còn giúp tra cứu, làm rõ khái niệm kỹ thuật qua Gemini Live với khả năng hiểu và phản hồi tiếng Việt. Nhờ đó, anh không cần chuyển đổi ứng dụng hay dịch tay từng đoạn văn khi chuẩn bị cho các buổi làm việc quan trọng.

Còn với bác sĩ Vũ Trung Kiên, người điều hành một phòng khám tại Hà Nội, thường xuyên làm việc trong môi trường nhịp độ cao, nên anh yêu cầu độ chính xác.

Galaxy Z Fold7 giúp vị bác sĩ tinh giản quy trình điều trị vốn phức tạp. Trước đây, anh phải dùng máy ảnh, laptop và TV để ghi lại, lưu trữ và trình bày hình ảnh điều trị. Giờ đây, anh dùng camera 200 megapixel của Galaxy Z Fold7 để chụp khoang miệng và trình bày trực tiếp trên màn hình 8 inch cho bệnh nhân dễ hình dung.

Galaxy Z Fold7 tinh giản hóa quy trình làm việc của bác sĩ Trung Kiên. Ảnh: Samsung

Ngoài công việc chuyên môn, anh Kiên còn tự học và cập nhật xu hướng điều trị mới. Galaxy AI hỗ trợ anh tóm tắt video, dịch tài liệu và tra cứu kỹ thuật bằng tiếng Việt qua Gemini Live - tất cả trên một thiết bị. Từng dùng nhiều dòng Galaxy, anh Kiên đánh giá cao Galaxy Z Fold7 vì hiệu suất, AI tiếng Việt trực tiếp và khả năng đáp ứng cường độ công việc cao.

Anh Kiên sử dụng Gemini Live để trau dồi kiến thức về y khoa. Ảnh: Samsung

Dù hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau - đầu tư, công nghệ hay y tế, cả ba đều nhận định Galaxy AI hiểu tiếng Việt tiện lợi, trở thành phần không thể thiếu trong cách làm việc, học tập và ra quyết định mỗi ngày.

"Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt đang cho thấy sự khác biệt của Samsung, khi không còn là lời hứa mà là công cụ dùng được hàng ngày với hiệu quả rõ rệt. Khi giá trị này đã trở thành một phần trong công việc, thật khó để quay lại với thiết bị không có", anh Kiên nhận định.

Hoài Phương