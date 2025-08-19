AI thay đổi cách Trung Quốc quản lý tài nguyên nước

Các hệ thống AI đang phát huy vai trò ngày càng lớn giúp Trung Quốc quản lý chất lượng nước và xử lý nước thải hiệu quả.

Nhà máy xử lý nước thải Puyang tại thành phố Đô Giang Yển. Ảnh: Water Tech

Theo CGTN, một ví dụ đáng chú ý nằm ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, nơi nhà máy xử lý nước thải lớn nhất khu vực, Xiaocangfang, triển khai hệ thống quản lý nước dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống này liên tục theo dõi chất lượng nước và điều chỉnh thông số xử lý theo thời gian thực, giảm nhu cầu can thiệp thủ công và tăng cường cả hiệu quả hoạt động lẫn độ ổn định. Nó dự đoán các chỉ số quan trọng như lưu lượng nước vào và ra, nồng độ amoniac, và nhu cầu oxy với độ chính xác cao.

Nhà máy được thiết kế để xử lý tới 400.000 tấn nước thải mỗi ngày. Tuy nhiên, do yếu tố như chu kỳ mùa và thời tiết, lưu lượng đầu vào hàng ngày có thể dao động đáng kể trong khoảng 200.000 - 500.000 tấn. Chất lượng nước cũng có chênh lệch lớn. Dự đoán chất lượng nước do AI tạo ra giúp đội ngũ vận hành nhà máy hiểu rõ hơn về những biến động chất lượng nước trước thời hạn. Ban đầu, độ chính xác của hệ thống quản lý nước AI là khoảng 80%, nhưng nhờ huấn luyện bằng dữ liệu liên tục và tinh chỉnh mô hình thuật toán, độ chính xác cải thiện đáng kể và nhắm đến tỷ lệ 96-98%.

Tương tự, tại Thượng Hải, nhà máy xử lý nước thải ở quận Phụng Hiền triển khai hệ thống định lượng dựa trên AI để tối ưu hóa việc xác định hóa chất dựa trên dữ liệu chất lượng nước thời gian thực, dẫn đến xử lý chính xác hơn, giảm lãng phí hóa chất và cải thiện chất lượng nước.

Tại thành phố Mịch La ở tỉnh Hồ Nam, công ty cấp nước Xinshi tích hợp nhiều hệ thống quản lý độc lập vào một nền tảng thống nhất, cải thiện đáng kể khả năng giám sát chất lượng nước và quản lý rò rỉ. Bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu lớn và thuật toán AI, hệ thống phát hiện rò rỉ trong thời gian thực, gửi cảnh báo đến đội bảo trì để họ xử lý ngay lập tức.

Nhà máy xử lý nước thải Puyang tại thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên sử dụng kết hợp công nghệ kỹ thuật số và AI để quản lý hoạt động xử lý nước thải hiệu quả. Bằng cách cung cấp hình ảnh 3D về quá trình xử lý, ban điều hành nhà máy có thể theo dõi mỗi bước trong thời gian thực và điều chỉnh dựa trên thông tin từ dữ liệu. Kết quả dự đoán cũng giúp nhà máy dự đoán trục trặc thiết bị tiềm ẩn, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo vận hành liên tục.

AI trong theo dõi chất lượng nước và rò rỉ đường ống

Các hệ thống sử dụng AI đang thay đổi quy trình quản lý chất lượng nước tại Trung Quốc. Bằng cách tận dụng thuật toán học máy, những hệ thống này có thể phân tích lượng dữ liệu khổng lồ từ cảm biến đặt tại nguồn nước, nhà máy xử lý và mạng lưới phân phối. Một số ứng dụng chính bao gồm giám sát thời gian thực, phân tích dự đoán và phát hiện bất thường. Ví dụ, Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân phát triển nền tảng dựa trên AI, đang được triển khai tại thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả và độ chính xác của công tác quản lý chất lượng nước.

Rò rỉ mạng lưới đường ống là thách thức lớn đối với những công ty cấp nước trên khắp thế giới, do lượng nước thất thoát đáng kể ở cơ sở hạ tầng cũ kỹ. AI cung cấp giải pháp sáng tạo giúp bảo trì đường ống, dự đoán và phát hiện rò rỉ, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên. Tại Trung Quốc, một số công ty như Huawei và Alibaba Cloud thiết kế hệ thống phát hiện rò rỉ dựa trên AI. Giải pháp quản lý nước thông minh của Huawei đang triển khai tại Thâm Quyến, giảm thiểu 20% lượng nước thất thoát 20% thông qua bảo trì và theo dõi thời gian thực.

Theo Water Tech, nỗ lực tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản lý nước đang cách mạng hóa cách Trung Quốc giải quyết những thách thức về tài nguyên nước. Khi cả nước đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ đô thị hóa, biến đổi khí hậu và tình trạng khan hiếm nước, việc áp dụng giải pháp quản lý nước thông minh và chuyển đổi số đã trở thành chiến lược quan trọng của Trung Quốc.

An Khang (Theo CGTN, Water Tech)