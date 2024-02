AI tạo video của OpenAI đe dọa nghề dựng phim

MỹNghề dựng phim ở Hollywood đối mặt nguy cơ bị Sora - công nghệ tạo video từ văn bản, ảnh của OpenAI - thay thế.

Hôm 8/2, OpenAI giới thiệu Sora - công cụ dựng phim siêu thực (hyper - realistic) bằng trí tuệ nhân tạo, chưa công bố ngày ra mắt chính thức. Phát minh mới đánh dấu bước đầu tiên OpenAI tiến vào địa hạt Hollywood.

Nếu những video AI của các hãng công nghệ khác bị giới hạn độ dài và chi tiết thừa, công nghệ của OpenAI có thể sản xuất đoạn phim kéo dài một phút, bảo đảm tính thống nhất giữa những cảnh quay, tuân thủ lệnh nhập của người dùng. Sora có thể chuyển đổi góc đa dạng từ cận cảnh đến trên không, theo sát chủ thể, thay đổi bố cục linh hoạt và đạt độ chính xác trong khâu chỉnh sửa phông nền.

Trên trang web của OpenAI, các nhà sáng tạo trình làng nhiều tác phẩm của trí tuệ nhân tạo, bao gồm video khoảng một phút về voi ma mút đi trên tuyết, phi hành gia trên sa mạc muối, cô gái trẻ đi dạo phố đêm Tokyo, thậm chí cả phim hoạt hình 3D với độ chân thật. Công ty cho biết công nghệ mới chỉ tốn vài phút để hoàn thiện sản phẩm sau khi nhận văn bản lệnh từ người dùng.

OpenAI xâm lấn Hollywood Sora tái hiện cảnh những chú voi ma mút đạp tuyết. Video: OpenAI

The Hollywood Reporter cho biết hiện có nhiều công cụ sản xuất video bằng trí tuệ nhân tạo, song sự tiên tiến của Sora được dự báo có khả năng thay thế công việc của nhân viên hậu kỳ, góp phần cắt giảm lực lượng lao động trong lĩnh vực làm phim. Tương lai ngành giải trí có thể áp dụng rộng rãi công nghệ hiện đại cho khâu sản xuất, tăng mức độ cạnh tranh giữa người và AI.

Theo nghiên cứu khảo sát ý kiến của 300 lãnh đạo do Hiệp hội Nghệ thuật ý tưởng (Concept Art Association) và Hiệp hội Hoạt hình (Animation Guild) công bố hồi tháng 1, ba phần tư thành viên nói các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo góp phần loại bỏ, cắt giảm hoặc hợp nhất nhiều công việc. Ước tính hơn ba năm sau, khoảng 204.000 vị trí sẽ đối mặt ảnh hưởng xấu do công nghệ mới gây nên.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy kỹ thuật viên, diễn viên lồng tiếng, nghệ sĩ lên ý tưởng là những nghề đầu tiên bị thay thế. Những công việc như chỉnh sửa hiệu ứng hình ảnh hay công tác hậu kỳ khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu AI tiếp tục phát triển, chúng có thể đảm nhiệm tất cả vị trí kể trên.

Karla Ortiz, nghệ sĩ lên ý tưởng từng làm việc cho Marvel, nói: "Công nghệ này được tạo ra để đánh bại chúng tôi. Đây chỉ là bước đầu tiên".

Reid Southen, người lên ý tưởng cho The Hunger Game, Transformers: The Last Knight, nhấn mạnh nhiều đồng nghiệp của anh mất dần cơ hội trước sự phát triển của AI. "Tôi nghe nói nhiều người đã từ bỏ nghề làm phim. Tôi từng nghĩ đến viễn cảnh khác nếu không thể kiếm sống nữa", anh nói.

Bên cạnh nhiều tính năng, hãng thừa nhận Sora còn thiếu sót trong việc mô phỏng trạng thái sự vật. Công cụ chưa hiểu mối quan hệ nhân quả cũng như cách người và vật thể tương tác với cảnh. Ví dụ, khi nhận lệnh làm video nhân vật ăn bánh quy, chiếc bánh do AI tạo không có vết cắn. Ngoài ra, hệ thống mới chưa nhận thức tốt không gian, không thể phân biệt trái phải, và gặp khó khăn khi mô tả chính xác các sự kiện theo mạch thời gian.

AI tạo video của OpenAI đe dọa nghề dựng phim Video miêu tả cảnh sinh nhật của một bà lão do Sora dựng. Tuy nhiên, hành động thổi nến của nhân vật bị nhận xét là còn giả, chưa tạo cảm giác tự nhiên. Video: OpenAI

Theo Hollywood Reporter, công nghệ mới chưa được ra mắt vì phải trải qua nhiều cuộc kiểm duyệt. Các chuyên gia kiểm tra khả năng Sora xử lý những thông tin sai lệch và nội dung tiêu cực. Nghệ sĩ thị giác, nhà thiết kế, người dựng phim cũng tham gia đánh giá chất lượng.

OpenAI cho biết họ đang xây dựng tính năng phát hiện nội dung sai lệch do AI tạo ra bằng cách đưa siêu dữ liệu vào các video của hệ thống để dò tìm. Ngoài ra, công cụ sẽ từ chối thực hiện các câu lệnh vi phạm chính sách sử dụng, gồm những yêu cầu về đề tài bạo lực, tình dục, lạm dụng hình ảnh người nổi tiếng hoặc tài sản trí tuệ của người khác.

Công ty không tiết lộ nguồn dữ liệu đào tạo AI nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh với các hãng khác. Một số tác giả từng cáo buộc OpenAI sử dụng trái phép công sức của họ bằng cách thu thập nhiều tác phẩm từ những thư viện lậu trên Internet. Một số vụ kiện có khả năng buộc hãng này tiêu hủy những công nghệ mới nếu thành công.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter)