AI tạo sinh được ứng dụng thế nào

ChatGPT và các công nghệ AI tạo sinh đang được nhiều quốc gia ứng dụng, dự báo tạo ra cuộc chạy đua cho doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.

ChatGPT được gọi là công nghệ AI tạo sinh (Generative AI) - một nhánh của trí tuệ nhân tạo (AI). AI tạo sinh được hiểu là thuật toán có khả năng tạo ra nội dung mới bao gồm văn bản, hình ảnh, video và thậm chí là âm thanh. Những sản phẩm ứng dụng công nghệ AI tạo sinh có thể cho ra kết quả tương tự như khi được tạo ra bởi con người. Nhiều chuyên gia còn nhận định công nghệ này sẽ thay đổi cách thế giới vận hành.

Sự nở rộ của AI tạo sinh

Theo báo cáo từ McKinsey, công nghệ AI tạo sinh sẽ đóng góp khoảng 2,6 - 4,4 nghìn tỷ USD vào tổng giá trị nền kinh tế thế giới hàng năm. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển cũng như những tác động trên phạm vi toàn cầu.

Sự ra mắt của ChatGPT là minh chứng rõ rệt nhất cho những thay đổi này. Ngày 12/2 năm nay, Singapore thông báo kế hoạch tích hợp ChatGPT trong việc giảng dạy và học tập ở các trường phổ thông và đại học tại đảo quốc này. Theo đó, học sinh sẽ được trang bị kỹ năng sử dụng công cụ AI một cách có trách nhiệm. Singapore được xem là một trong những quốc gia đầu tiên đưa ra chính sách ứng dụng những công cụ AI như ChatGPT vào hệ thống giáo dục.

Tháng 4, chính quyền thành phố Yokosuka, Nhật Bản thông báo sẽ bắt đầu sử dụng ChatGPT để hỗ trợ các công việc hành chính. Nhân viên chính quyền có thể sử dụng để tóm tắt câu, kiểm tra lỗi chính tả... Theo chính quyền thành phố này, qua ChatGPT, nhân viên có thể tập trung vào công việc mà chỉ con người có thể làm được, giúp nâng cao hiệu quả và thiết lập quy trình tốt hơn, nâng cao sự hài lòng của người dân.

AI mang đến nhiều ứng dụng trong đời sống. Ảnh: Pexels

Bên cạnh các nước châu Á, Bồ Đào Nha cũng đã thông báo kế hoạch triển khai chương trình mang tên "Practical Guide to Access to Law and Justice" (Hướng dẫn thực hành tiếp cận luật và tư pháp) vào tháng 2. Đây là mô hình AI được Microsoft phát triển, sử dụng công nghệ ChatGPT nhằm giúp người dân hỏi những câu hỏi về luật đơn giản. Các quan chức Bồ Đào Nha cho biết công cụ này sẽ cung cấp cho người dân về các thủ tục tố tụng tại tòa án, các tài liệu cần thiết cho đăng ký kết hôn, quốc tịch... Công cụ này được đánh giá sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên tòa án, tối ưu năng suất làm việc.

Cuộc đua của các doanh nghiệp

Bên cạnh ảnh hưởng tầm vĩ mô, AI tạo sinh cũng tạo ra thay đổi lớn trong cách vận hành và kinh doanh của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ này có thể giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, thúc đẩy kinh doanh, đồng thời tạo ra năng lực cạnh tranh mới.

Google, Amazon, Samsung... là những tập đoàn lớn đẩy nhanh kế hoạch áp dụng vào thực tiễn. Chẳng hạn như Google, gã khổng lồ này giới thiệu Google Bard phát triển bởi công nghệ AI tạo sinh với kỳ vọng tạo ra đối thủ trực tiếp của ChatGPT. Nhiều thông tin cho rằng Samsung cấm nhân viên sử dụng ChatGPT trong công việc, nhưng đang thực hiện kế hoạch phát triển riêng một công cụ ứng dụng AI tạo sinh dùng riêng cho các hoạt động nội bộ.

Ở lĩnh vực ôtô, Mercedes-Benz sử dụng ChatGPT để nâng cao MBUX - Hệ thống thông tin giải trí, giúp người dùng điều khiển nhiều tính năng trên xe thông qua giọng nói. Hệ thống có thể phản hồi các câu hỏi của người dùng và cung cấp thông tin thông qua ChatGPT như địa điểm ăn, tham quan, đặt đồ ăn, viết email, tìm giá vé...

Tại Việt Nam, mức độ tiếp cận với ChatGPT vẫn còn hạn chế và chưa nhiều doanh nghiệp ứng dụng thành công AI tạo sinh. Điều này liên quan tới các yếu tố như năng lực triển khai, tính an toàn - bảo mật dữ liệu. Theo dự thảo Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam đặt mục tiêu nền kinh tế số chiếm 30% GDP quốc gia năm 2030. Doanh nghiệp Việt kỳ vọng có thể đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai AI tạo sinh, sớm làm chủ công nghệ này không cần dựa vào các đơn vị phát triển nước ngoài.

Nhiều chuyên gia về công nghệ trong nước đánh giá việc ứng dụng và sử dụng AI tạo sinh như một "vũ khí" thay vì "công cụ" có thể giúp doanh nghiệp Việt đi tắt đón đầu, nâng cao vị thế trên thế giới. Hơn nữa, việc phát triển và làm chủ công nghệ có thể đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao của người dùng tại Việt Nam.

Hoài Phương