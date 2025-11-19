AI so sánh giá, tư vấn mua sắm trên Galaxy A56 5G

Gemini Live tích hợp trực tiếp trên Galaxy A56 5G, tạo công cụ hỗ trợ phân tích nhu cầu, so sánh giá và lập kế hoạch mua sắm.

Gemini Live cho phép trò chuyện tự nhiên bằng giọng nói hoặc văn bản. Người dùng có thể mô tả món đồ đang xem, chia sẻ mức ngân sách, thậm chí đưa sản phẩm trước camera để AI phân tích bằng tính năng Camera Sharing. Khi cần so sánh thông tin, người dùng có thể chia sẻ toàn bộ màn hình. AI sẽ đọc nội dung hiển thị, nhận diện tên sản phẩm, phân tích thông số và gợi ý những điểm cần lưu ý.

Galaxy A56 5G tư vấn mua hàng cho người dùng. Ảnh: Samsung

Điểm khác biệt của phiên bản Gemini Live trên Galaxy A56 5G là không bị cắt giảm tính năng. Samsung nhấn mạnh Gemini Live là công cụ mang tính "cộng tác" khi AI không đưa câu trả lời cứng nhắc mà trò chuyện cùng người dùng, hỏi ngược lại để xác định rõ nhu cầu.

Chẳng hạn, khi người dùng cân nhắc nâng cấp điện thoại, AI có thể hỏi về tần suất chụp ảnh, nhu cầu chơi game hoặc thời lượng pin mong muốn để đánh giá việc mua mới là cần thiết hay chỉ bị ảnh hưởng bởi mức giảm giá. Với khả năng hiểu nội dung màn hình và các nguồn thông tin người dùng cung cấp, Gemini Live hoạt động như một trợ lý độc lập, đưa lời khuyên dựa trên dữ liệu.

Trong quá trình mua sắm, Gemini Live hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống thực tế. Công cụ này có thể đánh giá mức độ cần thiết của từng món đồ bằng cách phân tích theo mục đích sử dụng thật. Hệ thống có thể đặt câu hỏi phản biện như "bạn đã có sản phẩm tương tự chưa?" hay "món đồ này có thay thế được thiết bị đang dùng không", giúp người dùng đánh giá nhu cầu thật hay chỉ là hứng thú nhất thời.

AI giúp so sánh, phân tích thông tin mua sắm. Ảnh: Samsung

Gemini Live cũng có khả năng hỗ trợ lập kế hoạch chi tiêu dựa trên ngân sách. Khi người dùng chia sẻ tổng chi phí dự kiến, AI sẽ phân bổ ngân sách theo từng nhóm mua sắm, dự đoán chi phí phát sinh và cảnh báo khi một lựa chọn vượt quá hạn mức. Nhờ theo dõi thói quen chi tiêu trước đó, trí tuệ nhân tạo đưa ra những con số sát với thực tế.

Khi người dùng xem sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, Gemini Live có thể đọc giá niêm yết, mã giảm giá, phí vận chuyển và thời gian giao hàng để tạo bảng so sánh nhanh giữa các lựa chọn tương tự. Khả năng này giúp tiết kiệm thời gian so với việc tự đối chiếu thủ công. Với các nguồn hàng chưa rõ độ tin cậy, Gemini Live có thể cảnh báo dấu hiệu bất thường như hình ảnh sai lệch, thông số thiếu minh bạch hay mức giá thấp bất hợp lý.

Thiết kế Samsung Galaxy A56 5G. Ảnh: Samsung

Trong trường hợp người dùng vẫn phân vân, Gemini Live có thể mô phỏng tổng chi trong ngày hoặc tuần để thấy tác động của từng giao dịch. Nếu khoản mua khiến chi phí vượt ngưỡng, AI đề nghị lưu sản phẩm lại và xem xét lại vào hôm sau.

Nhờ sự kết hợp giữa phân tích ngữ cảnh, tương tác thời gian thực và khả năng hiểu màn hình theo chiều sâu, Gemini Live trên Galaxy A56 5G hỗ trợ người dùng trong đa nhu cầu, kể cả mua sắm mùa lễ hội cuối năm.

Hoài Phương