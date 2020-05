AI số hóa kiệt tác 'The Night Watch' gần 50 tỷ pixel

Hà LanCác nhà khoa học đã chụp từng phần kiệt tác The Night Watch, sau đó dùng AI để ghép thành bức ảnh lớn với độ chi tiết rất cao.

Theo The Next Web, nhóm chuyên gia hình ảnh của Bảo tàng Rijksmuseum, nơi đặt bức tranh The Night Watch để tạo ra bản sao kỹ thuật số của kiệt tác này bằng cách chụp tổng cộng 528 bức ảnh, xếp thành 24 hàng với 22 bức ảnh mỗi hàng. Việc chụp ảnh cũng không như thông thường, khi nhóm chụp ảnh cần dùng tới máy quét tia X để quét từng inch một, sau đó phân tích các yếu tố hóa học trong sơn của bức tranh, chẳng hạn canxi, sắt, kali và coban.

Bức tranh The Night Watch.

Để thực hiện việc ghép ảnh, nhóm nghiên cứu đã nhờ đến hệ thống AI với mạng lưới thần kinh nhân tạo (neural networks). Kết quả là, bản sao kỹ thuật số của The Night Watch có độ phân giải 44,8 gigapixel (tức 44.804.687.500 pixel), khoảng cách giữa mỗi bức ảnh chỉ là 20 micromet (0,02 mm). Xem bức ảnh ở độ phân giải đầy đủ tại đây.

Với độ phân giải siêu cao, người xem có thể phóng to bức ảnh đến mức nhìn thấy được các vết nứt chi tiết trên bề mặt. "Việc phục hồi The Night Watch cho phép người hâm mộ chiêm ngưỡng bức ảnh từ xa thay vì đến bảo tàng", Erdmann nói. "Việc số hóa bức tranh cũng giúp các nhà khoa học dễ nghiên cứu, theo dõi chính xác quá trình lão hóa của nó".

The Night Watch là tác phẩm nổi tiếng của danh họa Hà Lan Rembrandt van Rijn (1606 - 1669), được sáng tác vào khoảng năm 1642. Bức tranh gây ấn tượng mạnh nhờ cách vẽ đầy ánh sáng và bóng tối, chuyển động và bí ẩn. Bên cạnh đó, nó cũng được chú ý bởi kích thước rất lớn, 3,63 x 4,37 mét và nặng 337 kg.

Rembrandt là một trong những họa sĩ và nghệ sĩ khắc bản in vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng.

Bảo Lâm