AI quét lỗi ngoại thất ôtô - khi được yêu, lúc bị ghét

MỹHãng cho thuê xe Hertz dùng AI tìm vết xước khi khách trả xe, trong khi Jaguar Land Rover kiểm tra xe mới trước khi đưa về đại lý.

Máy quét sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc thuê xe thông qua các nhà cung cấp như Hertz trở thành một rắc rối lớn cho nhiều người tiêu dùng ở Mỹ. Hãng bị mất điểm trong mắt khách hàng khi hệ thống đánh giá thiệt hại kỹ thuật số mới không khoan nhượng đối với bất cứ vết trầy xước nào trên xe khi được trả lại.

Công nghệ AI mà Hertz áp dụng đến từ công ty khởi nghiệp Israel UVeye, hiện được sử dụng tại sân bay quốc tế Atlanta và sẽ sớm triển khai tại các địa điểm khác trên khắp nước Mỹ.

Các xe thuê khi được khách mang trả lại được lái qua một đường hầm có máy quét để ghi lại bất kỳ thiệt hại nào. Nếu phát hiện điều gì đó không có trong lần kiểm tra khi khách lấy xe, khách hàng sẽ nhận ngay hóa đơn để sửa chữa thiệt hại.

Một xe của Hertz chạy qua máy quét dùng công nghệ AI. Ảnh: Hertz

Phương pháp của Hertz không chỉ khiến khách hàng bất mãn, mà một đại diện của chính phủ cũng phải lên tiếng. Nancy Mace, nữ nghị sĩ đại diện bang Nam Carolina, đã yêu cầu giám đốc điều hành Hertz, Gil West, cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về "kinh nghiệm của công ty khi là người áp dụng sớm công nghệ quét AI".

Bà Mace đưa ra hạn chót cho Hertz đến ngày 27/8 để trả lời. Lá thư này được gửi sau khi hàng chục khách hàng của Hertz phàn nàn về việc bị tính phí 190-500 USD cho các vết xước nhỏ do AI phát hiện mà không có sự xem xét của con người và ít cơ hội phản đối.

Ngược với tình huống khó khăn mà khách hàng của Hertz phải đối mặt, thì với khách hàng mua xe mới của Jaguar Land Rover (JLR), công nghệ này có thể là một biện pháp bảo vệ đáng hoan nghênh.

Thông qua hợp tác mới với UVeye, các xe Jaguar Land Rover nhập khẩu tại các cảng chính ở Mỹ sẽ được kiểm tra để phát hiện những khuyết điểm và hư hỏng trước khi đến đại lý.

Xe mới của JLR chạy qua máy quét tại một cảng nhập khẩu vào Mỹ. Ảnh: JLR

JLR là thương hiệu đầu tiên áp dụng công nghệ này trên quy mô lớn tại Mỹ. Hãng đang lắp đặt các trạm kiểm tra tự động tại các cảng ở Brunswick (bang Georgia), Baltimore (bang Maryland) và Port Hueneme (bang California).

Các xe được lái qua trạm ở tốc độ chậm và trong vài giây, hệ thống có thể xác định hư hỏng nhỏ đến 20 mm, bao gồm những vết lõm nhỏ, trầy xước và các hư hỏng khác có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc quá trình vận chuyển.

Bất kỳ vấn đề nào được hệ thống phát hiện sẽ ngay lập tức được gửi đến máy tính bảng mà nhân viên sử dụng. Kết quả là luồng xe di chuyển nhanh hơn và ít lỗi hơn so với khi nhân viên kiểm tra thủ công từng xe.

Các trạm kiểm tra xe của UVeye trang bị bộ máy quét gầm xe, máy phân tích lốp xe và hệ thống phát hiện ngoại thất 360 độ.

Công nghệ này không chỉ giới hạn ở JLR mà đang được các thương hiệu như Amazon và General Motors, cùng với một số công ty cho thuê xe, sử dụng, cho thấy việc kiểm tra xe bằng AI đang nhanh chóng lan rộng khắp ngành.

Mỹ Anh (theo Carscoops)