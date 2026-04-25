AI phân tích phôi, tăng tỷ lệ thành công khi IVF

Camera của hệ thống nuôi cấy phôi ở phòng lab ISO 5 ghi lại hình ảnh phôi mỗi 5 phút rồi dùng AI phân tích, nâng tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình tại IVF Tâm Anh TP HCM lên trên 80%.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa được vinh danh "Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026" vào ngày 18/4. Danh hiệu góp phần thể hiện vị thế tiên phong của đơn vị với mô hình điều trị vô sinh hiếm muộn toàn diện, chú trọng "kiềng ba chân" gồm vô sinh nam - vô sinh nữ - phòng lab nuôi cấy phôi kết hợp phân tích di truyền. Trong mô hình này, quá trình nuôi cấy và lựa chọn phôi đóng vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến khả năng đậu thai. Hiện tại, IVF Tâm Anh đã ứng dụng công nghệ AI cùng mô hình "lab-in-a-lab" đạt chuẩn ISO 5, cho phép kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình nuôi cấy, tối ưu chất lượng phôi và nâng cao tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm.

Chuyên viên phôi học quan sát, đánh giá sự phát triển của phôi được nuôi trong phòng lab ISO 5 từ bên ngoài.

AI dự đoán kết quả thụ tinh ống nghiệm Quá trình nuôi cấy phôi được thực hiện trong phòng lab đạt chuẩn ISO 5 - mức tiêu chuẩn cao về độ sạch trong phòng thí nghiệm. Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), mỗi phôi được nuôi cấy trong hệ thống Time-lapse với từng vị trí độc lập, qua đó kiểm soát tối ưu các điều kiện vi môi trường như nhiệt độ, độ pH, thành phần khí và độ ẩm. Trong hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), camera sẽ tự động ghi hình phôi định kỳ mỗi 5 phút, tạo ra dữ liệu liên tục về quá trình phát triển. Dựa trên nguồn dữ liệu này, phần mềm AI phân tích và chấm điểm từng phôi theo thang điểm từ 1 đến 10. Những phôi có điểm số cao phản ánh khả năng phân chia tốt và hình thái tối ưu. Trong trường hợp bệnh nhân có nhiều phôi với mức điểm khác nhau, các chuyên viên phôi học sẽ ưu tiên lựa chọn những phôi có điểm số cao để chuyển trước, qua đó tăng khả năng đậu thai trong thời gian sớm nhất.



Các chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) và sinh thiết phôi.

Là nhà khoa học thiết kế và vận hành hệ thống "lab-in-a-lab", bác sĩ Như cho biết toàn bộ cấu trúc phòng lab được xây dựng với tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ phôi và giao tử khỏi tác động ngoại cảnh. Hệ thống thông khí thẳng đứng từ trần xuống sàn, không khí được lọc và khử nhiều lớp trước khi vào phòng. Lab ISO 5 còn tích hợp các "đường hầm" kết nối tủ an toàn sinh học cấp 2, giúp phôi phát triển trong môi trường kín, sạch và ổn định nhiệt, đảm bảo môi trường nuôi cấy tối ưu. "Với tủ nuôi phôi truyền thống, các chuyên viên phôi học phải mang phôi ra ngoài quan sát dưới kính hiển vi để theo dõi sự phát triển của phôi tại từng thời điểm khác nhau. Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và môi trường khí xung quanh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi", bác sĩ Như nói.



Hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp chuyên viên phôi học quan sát sự phát triển của phôi liên tục, không cần mang phôi ra ngoài.

Tại IVF Tâm Anh, hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse cho phép chuyên viên phôi học quan sát, đánh giá từng thay đổi nhỏ của phôi mà không bị áp lực thời gian, do phôi vẫn nằm nguyên trong hệ thống nuôi cấy. Bệnh nhân cũng có thể quan sát quá trình phát triển phôi qua màn hình máy tính. Phần mềm trí tuệ nhân tạo cũng giúp lựa chọn phôi tốt nhất nhằm rút ngắn thời gian điều trị của bệnh nhân. Bác sĩ tư vấn quá trình nuôi cấy và phát triển của phôi cho bệnh nhân. Ảnh: IVF Tâm Anh ThS Lê Thị Thu Thảo, Phó Lab IVF Tâm Anh TP HCM cho biết, phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 giúp giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm, virus cũng như hạn chế sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ bay hơi có khả năng gây độc tế bào. Chất lượng vi môi trường xung quanh phôi được đảm bảo, góp phần nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ và các chỉ số lâm sàng như tỷ lệ có thai lâm sàng và tỷ lệ trẻ sinh sống. Hiện 95% bệnh nhân vô sinh hiếm muộn tại IVF Tâm Anh lựa chọn nuôi phôi bằng hệ thống Time-lapse kết hợp phần mềm AI. Dù đa số là ca bệnh phức tạp, vô sinh lâu năm, lớn tuổi, dự trữ buồng trứng kém, thất bại chuyển phôi nhiều lần, sảy thai liên tiếp, không có tinh trùng... nhưng công nghệ hiện đại đã góp phần cải thiện tỷ lệ thành công dù chỉ chuyển một phôi.

Như trường hợp chị Hằng, 42 tuổi, đến IVF Tâm Anh trong tình trạng gần như tuyệt vọng sau khi đã trải qua 18 lần chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm thất bại và buồng trứng sắp cạn kiệt, thậm chí được tư vấn xin trứng khi điều trị ở các cơ sở trước. Bác sĩ Như xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng đặc biệt, gom được 15 noãn trưởng thành sau 3 chu kỳ. Theo gợi ý của AI, các bác sĩ chọn phôi tốt nhất chuyển vào lòng tử cung, chị Hằng đậu thai. Tháng 1/2025, vợ chồng chị đón con trai đầu lòng sau 15 năm kết hôn. Chị Hằng đưa con trai đến chào bác sĩ Như tháng 3/2026. Hay chị Yến, 35 tuổi, từng làm IVF nhiều lần nhưng chỉ nuôi phôi đến được ngày 3, nên khi cấy phôi không thể làm tổ. AI đã giúp các chuyên viên phôi học tại IVF Tâm Anh TP HCM đánh giá chính xác sự phát triển của phôi, nhờ đó lab quyết định nuôi phôi đến ngày 5, giúp phôi làm tổ thành công. Hiện tại, chị mang thai 22 tuần. Hệ thống "lab trong lab" đạt kỷ lục châu Á Ứng dụng AI cùng cách thiết kế đặc biệt (một khu nuôi cấy phôi tiêu chuẩn ISO 5 đặt trong khuôn viên phòng thao tác giao tử tiêu chuẩn ISO 6) đã giúp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM xác lập kỷ lục "Bệnh viện đầu tiên tại châu Á phát triển hệ thống lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình 'lab-in-a-lab', ứng dụng trong thao tác trên giao tử và nuôi cấy phôi". Kỷ lục này được ghi nhận trong World King Asia Book of Records 2026, cuốn sách phát hành vào tháng 12/2025.



Chuyên viên phòng lab kiểm tra hệ thống nuôi phôi đặt bên trong phòng lab ISO 5.