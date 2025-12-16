Ái nữ 'Vua sòng bạc' sánh đôi chồng sau ồn ào hôn nhân

Hà Siêu Liên, con gái "Vua sòng bạc" Macau, xuất hiện cùng chồng - tài tử Đậu Kiêu - sau ồn ào hôn nhân tan vỡ.

Theo Sohu, hôm 15/12, sinh nhật Đậu Kiêu, người mẫu Hà Siêu Liên hóa trang ếch xanh, tạo bất ngờ để chúc mừng chồng. Đậu Kiêu hiện ở Hong Kong, Trung Quốc, nghỉ cuối năm bên vợ. Loạt ảnh mới về cặp sao nhận chú ý của nhiều khán giả vì từ khi kết hôn năm 2023, cả hai ít xuất hiện chung.

Hà Siêu Liên thổi nến sinh nhật cùng chồng, Đậu Kiêu mặc áo in chữ "Kiêu Liên". Ảnh: Sohu

Hôn nhân Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu gây chú ý với khán giả hồi tháng 10, khi hàng loạt nguồn tin nói Siêu Liên "muốn bỏ chồng", "Đậu Kiêu trắng tay sau khi chi hết tài sản để cưới con gái nhà giàu", "Hà Siêu Liên ép Đậu Kiêu ký hợp đồng tiền hôn nhân".

Hôm 23/10, trên trang cá nhân, Đậu Kiêu nói vốn không muốn phản hồi những tin đồn xoay quanh gia đình nhưng không ngờ sự việc ngày càng vô lý. Anh kêu gọi khán giả không chia sẻ lại những bài viết sai sự thật. Sau đó, đại diện công ty quản lý Đậu Kiêu cho biết đã hoàn tất thu thập chứng cứ, kiện những người tung tin mang tính bôi nhọ diễn viên.

Hà Siêu Liên hóa trang ở tiệc sinh nhật Đậu Kiêu. Ảnh: Sohu

Người mẫu Hà Siêu Liên chia sẻ lại bài viết của chồng, cho biết hôn nhân ổn định: "Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, chúng tôi hiểu sự tò mò của các bạn nhưng chúng tôi luôn nghĩ không cần chứng minh tình cảm với người ngoài. Hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn".

Cặp sao tổ chức hôn lễ ở đảo Bali, Indonesia năm 2023, sau hơn ba năm hẹn hò. Trong đám cưới, Siêu Liên cảm ơn Đậu Kiêu vì luôn nhường nhịn, bao dung với cô. Nhiều lần Hà Siêu Liên nóng tính, nói năng thiếu suy nghĩ làm Đậu Kiêu giận nhưng anh luôn tha thứ cho cô.

Video đám cưới Hà Siêu Liên Vợ chồng Hà Siêu Liên ở hôn lễ. Video: Weibo/He Chaolian

Người đẹp nói: "Cảm ơn anh nhận ra em, hiểu em, chấp nhận người vợ tính cách trẻ con. Anh biết không, em yêu anh nhiều hơn anh tưởng tượng. Em cần anh nhiều hơn anh nghĩ". Hà Siêu Liên cho biết sẽ cố gắng trở thành người vợ mà chồng mong ước, sinh nhiều con, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình.

Vợ chồng Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu. Ảnh: HK01

Siêu Liên 34 tuổi, là con gái của Hà Hồng Sân (1921-2020) và vợ ba Trần Uyển Trân. Cha của Hà Siêu Liên nổi tiếng với đế chế casino ở Macau. Theo Forbes, mẹ của Siêu Liên sở hữu khối tài sản khoảng một tỷ USD (năm 2014).

Đậu Kiêu hơn vợ ba tuổi, gia nhập làng giải trí với phim Chuyện tình cây táo gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tiếp đó, tài tử đóng Quan hệ nguy hiểm, Tân bộ bộ kinh tâm, Hải thượng mộc vân ký, Sở Kiều truyện.

Như Anh (theo Sohu)