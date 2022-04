Ái nữ nhà sáng lập Huawei lần đầu đóng phim

Annabel Yao, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, đóng phim ngắn đầu tay, được chọn tranh giải ở LHP Cannes.

Theo Ifeng, The water murmurs do Annabel Yao đóng chính, Trần Kiếm Doanh đạo diễn là một trong chín phim tranh giải hạng mục Phim ngắn tại LHP Cannes 2022, kết quả sẽ được công bố vào ngày 28/5. The water murmurs cạnh tranh với những tác phẩm như Same old (Mỹ), Persona (Hàn Quốc), Cherries (Italy)...

Poster "The water murmurs". Ảnh: Ifeng

Đạo diễn cho biết khi lên ý tưởng quay phim, cô muốn chọn gương mặt mới, ít kinh nghiệm diễn xuất. Trần Kiếm Doanh mời Annabel Yao hợp tác vì thấy cô "tính cách ôn hòa, chân thành nhưng không thiếu sự mạnh mẽ". Tác phẩm mang chủ đề tình cảm của con người với môi trường sống.

Trần Kiếm Doanh khen Annabel Yao làm việc chuyên nghiệp, không ngại khó, ngại khổ. Tác phẩm có cảnh Annabel Yao dầm trong mưa, được quay vào mùa đông. Kiếm Doanh thuộc thế hệ 9x, tốt nghiệp Đại học New York. The water murmurs là phim đầu tiên cô quay ở Trung Quốc, bối cảnh là những vùng thiên nhiên hoang sơ ở Tứ Xuyên.

Annabel Yao trong phim ngắn đầu tay. Ảnh: Mango

Trên Weibo, nhiều fan nhận xét Annabel Yao mộc mạc trong các poster phim, kỳ vọng diễn xuất của cô. Còn một bộ phận khán giả cho rằng tiểu thư 24 tuổi khó "làm nên chuyện". Cô gia nhập làng giải trí đầu năm 2021, từng phát hành hai MV nhưng bị giới chuyên môn, khán giả chê về giọng hát, vũ đạo.

Ngoài ca hát, Annabel Yao tham gia một số chương trình thực tế, quảng cáo cho các thương hiệu, thường lên bìa tạp chí thời trang. Theo trang 163, cô bị nhiều khán giả chê "bất tài nhưng nổi tiếng vì gia thế giàu có". Trên Harper’s Bazaar năm ngoái, Annabel nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến của người khác.

Ái nữ CEO Huawei bị chê khi vào showbiz MV "Backfire" của Annabel Yao. Video: TH Entertainment

Annabel Yao là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei". Cô tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính.

Như Anh (theo Ifeng)