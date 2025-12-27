Ai nhanh nhất Ngoại hạng Anh?

AnhKhông phải Erling Haaland, Adama Traore, Micky Van de Ven hay Pedro Neto, cầu thủ chạy nhanh nhất Ngoại hạng Anh mùa này đến từ đội cuối bảng Wolverhampton.

Theo tính toán của ban tổ chức, Jackson Tchatchoua là cầu thủ chạy nhanh nhất với vận tốc hơn 37,3 km/h. Hậu vệ cánh Wolverhampton từng nổi danh là người nhanh nhất Serie A mùa trước khi đạt tốc độ 36 km/h trong màu áo Hellas Verona.

Để so sánh, tốc độ nhanh nhất từng được ghi nhận của con người là khi Usain Bolt đạt 44,7 km/h trong cuộc đua ở nội dung 100m tại giải vô địch thế giới năm 2009.

Tchatchoua đang cùng Wolves ngụp lặn ở đáy bảng Ngoại hạng Anh, với chỉ 2 điểm sau 17 vòng. Ảnh: Reuters

Thông số của Tchatchoua năm nay tốt hơn khoảng 1 km/h so với vị trí thứ hai của một hậu vệ cánh khác, Destiny Udogie (Tottenham). Ngôi sao của Man Utd, Bryan Mbeumo đứng thứ ba ở danh sách những cầu thủ nhanh nhất nhờ sở hữu thông số 36,3 km/h.

Giữ vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là Pedro Neto của Chelsea và Anthony Gordon của Newcastle. Những gương mặt còn lại trong top 10 có Daniel James, Yankuba Minteh, Anthony Elanga, Nico O’Reilly, Kevin và William Osula. Cả Haaland lẫn Van de Ven đều không có mặt trong top 10 mùa này, dù từng được xem là hai trong số những cầu thủ nhanh nhất giải đấu trong những năm gần đây.

Trong khi đó, cầu thủ chậm nhất Ngoại hạng Anh là thủ thành John Victor của Nottingham Forest. Không tính vị trí người gác đền, "danh hiệu" cầu thủ chạy chậm nhất hiện thuộc về Joe Knight khi cầu thủ khoác áo Brighton chỉ đạt tốc độ tối đa 20 km/h. Thực tế cầu thủ 20 tuổi không có nhiều cơ hội cải thiện thành tích bởi anh mới thi đấu đúng một phút.

Không ai trong số bốn cầu thủ bị đánh giá chậm nhất được chơi quá hai phút ở Ngoại hạng Anh tính đến lúc này. Tương tự Knight, Nehemiah Oriola (20,4 km/h) cũng mới đá khoảng 60 giây cho Brighton, còn Odsonne Edouard (23,8 km/h) và Harrison Armstrong (20,4 km/h) cũng mới xuất hiện trên sân chớp nhoáng.

Với trường hợp thi đấu từ 100 phút trở lên, Diego Coppola là người chậm nhất. Cầu thủ Italy đạt vận tốc cực đại là 24,1 km/h trong 107 phút đã phục vụ Brighton. Harvey Elliott bị tạm coi là cầu thủ Anh chậm nhất với vận tốc chỉ là 24,9 km/h, trong khi Mateo Kovacic, với thông số 25,1 km/h, nhiều khả năng là người sẽ bị bỏ lại nếu đội hình Man City chạy thi.

Vy Anh