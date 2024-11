- FPT Telecom vừa thắng giải thưởng hạng mục "Sản phẩm an ninh, an toàn ứng dụng AI xuất sắc" (AI - Safety & Security) tại Asian Technology Excellence Awards 2024 với hai sản phẩm camera an ninh FPT Camera và nhà thông minh FPT Smart Home. Cảm xúc của ông thế nào?

- Giải thưởng là lời khẳng định cho sự nỗ lực của các thành viên đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ hiện đại, phục vụ nhu cầu người dùng. Với việc cung cấp sản phẩm Made in Vietnam và Made by FPT, chúng tôi mong muốn có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế.