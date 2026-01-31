‘AI là ai?’ - game show Việt về trí tuệ nhân tạo hút tỷ lượt xem









AI là ai? khép lại 10 tập phát sóng mùa đầu tiên hồi cuối tháng 12/2025. Game show do FPT Play sản xuất, được Việt hóa từ format Face Off của Thái Lan, Trấn Thành giữ vai trò MC. Khác những chương trình truyền hình về ca hát, vận động, AI là ai? mở rộng hướng đi sang khai thác con người và trí tuệ nhân tạo, kết hợp công nghệ với yếu tố giải trí.

Mỗi tập, nghệ sĩ đối diện những bản sao tái hiện bằng trí tuệ nhân tạo, mô phỏng ngoại hình, giọng nói đến biểu cảm của họ, gọi chung là "song trùng AI". Từ đó, chương trình đặt nghệ sĩ khách mời và khán giả vào trò chơi suy luận: ai đang đứng sau lớp mặt nạ công nghệ? Điều gì khiến con người khác biệt với một phiên bản AI được lập trình "giống như thật".

Qua 10 tập, chương trình có sự tham gia của 70 nghệ sĩ nhiều thế hệ, đối diện với 20 bản sao AI. Mỗi phiên bản "song trùng" kể nhiều câu chuyện, thông tin ít người biết về cuộc đời của các nghệ sĩ, tạo nên những khoảnh khắc gây ngạc nhiên cho khách mời.

Khoảnh khắc Trấn Thành đối diện bản sao AI Hari Won trong tập 1.

Trong tập mở màn, AI là ai? gây tò mò khi đạo diễn Trấn Thành đối diện "phiên bản AI Hari Won" - vợ của anh. Nhân vật này biết những thông tin cá nhân như Trấn Thành sắp chuyển nhà, món ăn yêu thích của nghệ sĩ khách mời hay các chi tiết riêng tư như "nụ hôn đầu tiên". Giọng nói, biểu cảm, cách cười của nhân vật AI được sao chép giống hệt người thật. Bà Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Nội dung FPT Play, cho biết để tạo ra mỗi "song trùng", êkíp sản xuất phải thu thập lượng lớn dữ liệu từ nghệ sĩ bao gồm hình ảnh, video ở nhiều góc độ, giọng nói, thói quen sinh hoạt, cử chỉ và cách phản xạ trong giao tiếp. Quá trình này diễn ra song song giữa đội ngũ công nghệ và nghệ thuật, với sự tham gia trực tiếp của nghệ sĩ nhằm đảm bảo sự đồng thuận và chính xác.

Dàn nghệ sĩ Việt trò chuyện để tìm ra danh tính bản sao AI.

Theo nhà sản xuất, mỗi bản sao AI phức tạp cần từ 4 đến 8 tuần để hoàn thiện, tùy vào mức độ chi tiết. Chương trình ưu tiên yếu tố giải trí, giữ lại cả những khoảnh khắc chưa tròn về mặt kỹ thuật nhưng mang tính đời sống cao. Nhiều tình huống trên sóng được xây dựng từ kịch bản mở, cho phép nghệ sĩ ứng biến. Điều này khiến chính êkíp lẫn nghệ sĩ tham gia không ít lần bất ngờ. Như phiên bản AI của Văn Mai Hương - mang tên Văn Mai Tính (do Orange hóa thân), là một ví dụ. Phiên bản AI được khách mời nhận xét giống Văn Mai Hương từ gương mặt đến cử chỉ, thậm chí nốt ruồi trên cổ. Nhân vật còn biết rõ Văn Mai Hương có nuôi mèo, biết nấu món Bắc và đang độc thân. Khi cùng song ca bài hát Đại Minh Tinh, Văn Mai Hương cho biết nhân vật AI có chất giọng giống hệt mình, ví von bản thân bị "đánh cắp giọng hát". Ở tập khác, bản sao của Mỹ Linh hay Hương Tràm tạo ra những màn đối đáp khiến dàn khách mời lúng túng. Ngược lại, có những trường hợp lộ danh tính sau vài giây xuất hiện, như MisThy, nhưng lại tạo tiếng cười được khán giả đón nhận.

Nghệ sĩ đối diện với các bản sao.

Một số tập tạo ra khoảnh khắc giàu cảm xúc, như khi AI của nghệ sĩ Trung Dân rap lại ca khúc 60 năm cuộc đời, kể chính cuộc đời của ông; trình bày bản phối nhạc bài thơ Đêm xưa - bài thơ gắn với mối tình đầu dang dở và đau đớn. Câu chuyện của Trung Dân khiến Trấn Thành bật khóc, nói rằng lần đầu tiên chứng kiến người thầy bày tỏ trên sóng truyền hình. Theo nhà sản xuất, khoảnh khắc này đánh dấu một ranh giới khác của chương trình: AI không chỉ dùng để gây cười hay đánh lừa mà còn trở thành chất xúc tác để ghi lại những ký ức đẹp, lan tỏa cảm hứng tích cực. Trong vai trò nhà sản xuất, FPT Play cho biết việc phát triển game show có format mới là quyết định mạo hiểm, nhưng cũng cho thấy sự chuyển đổi trong cách tiếp cận công chúng. Khi chọn format Face Off để Việt hóa, đơn vị mong bắt nhịp xu hướng AI, truyền tải đến khán giả bằng những thông điệp gần gũi. Mặt khác, AI cũng là một phần trong chiến lược phát triển của Tập đoàn FPT mà FPT Play làm thành viên. "Thị trường game show đang có nhiều ‘món quen’ về âm nhạc, truyền hình thực tế. Chúng tôi muốn tạo sự đa dạng, đồng thời thử nghiệm cách kể chuyện tạo ra sự giao thoa công nghệ và cảm xúc con người", bà Thu Hương cho biết.

Nghệ sĩ cùng đoán nhân vật đứng sau các bản sao.

Sau ba tháng, nhà sản xuất cho biết chương trình ghi nhận 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, tập một và tập 7 đều đạt 359,5 triệu lượt xem, trở thành hai tập có mức độ lan tỏa lớn. Các tập phát sóng khác cũng thu hút trung bình hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng. Đi cùng là hàng trăm triệu lượt tương tác, thảo luận. Riêng màn cover ca khúc Đại Minh Tinh thu hút gần 20 triệu lượt xem. Phần trình diễn Đêm Xưa, Bối Rối từ phiên bản AI của nghệ sĩ Trung Dân, ca sĩ Đông Nhi cũng hút gần 10 triệu lượt xem. Theo nhiều đơn vị đo lường như Younet, Socialite, AI là ai? luôn nằm trong top 10, thậm chí top 3 bảng xếp hạng chương trình ăn khách của tuần. Trên nền tảng FPT Play, show duy trì vị trí top đầu lượt xem suốt mùa phát sóng. Chương trình cũng đạt rating ổn định trên sóng truyền hình. Những con số này cho thấy chương trình đã thu hút được sự quan tâm, trong bối cảnh thị trường game show Việt Nam vốn quen thuộc với các format âm nhạc, hài hoặc truyền hình thực tế truyền thống. Bên cạnh nội dung chính, chương trình khai thác các nội dung phái sinh dành riêng cho mạng xã hội. Tiêu biểu là series Song trùng out trình - nơi toàn bộ hành trình của nhân vật AI được ghi lại từ hậu trường đến khoảnh khắc lộ diện trước khán giả. Xây dựng theo cấu trúc vlog "một ngày hóa thân", series mang đến nhiều tình huống ứng biến, giúp khán giả cảm nhận nhân vật phía sau "mặt nạ công nghệ". Song song đó, minigame Kết thân song trùng tiếp tục khai thác tương tác hậu trường giữa bản AI và bản gốc. "Thành công bước đầu của AI là ai? cho thấy tiềm năng của những nội dung vừa mang tính giải trí, vừa phản ánh hơi thở công nghệ đương đại", đại diện nhà sản xuất đánh giá. Đại diện FPT Play cho biết, thuyết phục nghệ sĩ là vấn đề khó nhất khi thực hiện chương trình. Một số nghệ sĩ đã quen loại hình game show âm nhạc, hài hoặc truyền hình thực tế, cảm thấy công nghệ "quá khô khan, xa vời". Số khác cũng chần chừ trước khi nhận lời, lo ngại về dữ liệu, hình ảnh và thông tin cá nhân. Chẳng hạn, MC Đại Nghĩa cho biết đã có lần bị AI "cắt ghép" lời nói, tạo ra những nội dung không đúng với phát ngôn thật. Trải nghiệm đó khiến anh vừa tò mò, vừa thận trọng hơn khi đối diện với công nghệ. Nghệ sĩ Đại Nghĩa tham gia chương trình. "May mắn, một số nghệ sĩ rất hào hứng với công nghệ, muốn chứng kiến phiên bản AI của chính mình. Họ là những viên gạch đầu tiên, đặt nền tảng để chúng tôi thuyết phục hơn nhiều người", đại diện nhà sản xuất nói. Trong quá trình sản xuất, ghi hình, nhiều nghệ sĩ cũng thể hiện góc nhìn đa chiều về cách công nghệ hiện diện trong cuộc sống. Diễn viên Lê Khánh cho biết hứng thú với các sản phẩm âm nhạc được trình bày bởi trí tuệ nhân tạo, xem đây là một hình thức sáng tạo mới, mang lại trải nghiệm giải trí khác biệt. Khả Như đánh giá công nghệ ngày nay càng trở nên chân thật, nếu không đủ thân thiết, rất có thể đã tin phiên bản trên màn hình là người thật. Diễn viên cho rằng khi công nghệ đạt đến độ tinh vi, những mối quan hệ và ký ức chung trở thành mấu chốt để phân biệt con người với AI. MC Trấn Thành nhận định bất kỳ điều gì xuất hiện đều có lý do. Ban đầu, AI xuất hiện để hỗ trợ con người trong rất nhiều lĩnh vực. Nhưng khi phát triển đến một mức độ nhất định, công nghệ có thể tạo ra áp lực, buộc con người phải hoàn thiện hơn. Trấn Thành nêu quan điểm về trí tuệ nhân tạo. Còn ở góc độ khán giả, nhiều người nói chương trình khiến họ thay đổi cách nhìn về AI. Nhiều khán giả trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến khái niệm bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư, cũng như cách ứng dụng trong đời sống. Trong phần bình luận của các tập phát sóng, khán giả bàn về cách nhận diện AI hay người thật qua những chi tiết nhỏ trong ánh mắt, cử chỉ, cử động. "Từ chỗ xem AI là thứ gì đó xa xôi, thậm chí đáng sợ vì gắn với deepfake hay lừa đảo, khán giả bắt đầu nhìn công nghệ như một công cụ có thể mang lại trải nghiệm giải trí nếu được sử dụng đúng cách, đồng thời ý thức rõ hơn về rủi ro", bà Thu Hương cho biết. Sau khi mùa đầu tiên khép lại, êkíp cho biết lắng nghe các góp ý để hoàn thiện format, như nâng cấp công nghệ, đa dạng thử thách và mở rộng dàn nghệ sĩ, song vẫn giữ trọng tâm là yếu tố con người. Nhìn rộng hơn, FPT Play cho rằng khán giả Việt vẫn trông chờ những ý tưởng game show mới lạ, bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ, đời sống hay thói quen giải trí. "AI là ai? như phát pháo đầu tiên trên hành trình FPT Play nghĩ khác, làm mới và mang đến những phong cách giải trí mới mẻ, hấp dẫn hơn", bà Thu Hương nói thêm.

Êkíp sản xuất AI là AI?