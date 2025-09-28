AI hỗ trợ xây siêu đập bê tông cao 247 m

Trung QuốcSiêu đập Dashixia tại Tân Cương ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ bản sao kỹ thuật số trong quá trình xây dựng, bắt đầu tích trữ nước.

Siêu đập Dashixia ở Tân Cương cao 247 m. Ảnh: CCTV

Dự án điều tiết nước Dashixia nằm ở trung và hạ lưu sông Kumarak tại địa khu Aksu, Tân Cương, tích trữ nước từ ngày 20/9. Thiết kế bởi Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc, đây là đập đá đổ mặt bê tông cao nhất thế giới với chiều cao 247 m, tương đương tòa nhà 80 tầng.

Loại đập này bao gồm lượng lớn đá hoặc sỏi nén chặt, mặt hướng về phía thượng lưu được phủ kín bằng tấm bê tông chống thấm. Trong vài thập kỷ qua, thiết kế trên rất được ưa chuộng do an toàn, chi phí thấp và phù hợp với các công trình cao hơn.

Dự án Dashixia cũng là đập đá đổ mặt bê tông đầu tiên trên thế giới hoàn thành toàn bộ bằng công nghệ và kỹ thuật xây dựng thông minh, bao gồm vận hành thiết bị không người lái. Theo CGTN, dự án sử dụng công nghệ bản sao kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo (AI) và blockchain nhằm vượt qua nhiều thách thức địa chấn và địa chất.

Khi hoàn thiện vào năm sau, đập sẽ có dung tích hồ chứa là 1,17 tỷ m3, cung cấp nước cho hơn 533.000 hecta đất nông nghiệp ở lưu vực sông Aksu và sông Tarim. Dự kiến công trình sẽ giúp kiểm soát lũ lụt và giảm nguy cơ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Với tổng công suất lắp đặt là 750.000 kilowatt, đập Dashixia sẽ sản xuất khoảng 1,9 tỷ kilowatt-giờ điện hàng năm.

Theo China Daily, các kỹ sư ứng dụng một loạt công nghệ thông minh trong quá trình thiết kế và xây dựng đập, giúp hoàn thành công trình trong tháng 12 năm nay, sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch. Họ sử dụng hệ thống thông tin địa lý để phân tích vị trí, điện toán đám mây, AI và lập mô hình thông tin xây dựng (BIM) hoặc mô hình 3D nhằm tạo ra phiên bản kỹ thuật số của dự án nhằm hỗ trợ cả giai đoạn xây dựng và vận hành.

BIM là quy trình kỹ thuật số có thể áp dụng từ thiết kế đến phá dỡ bằng cách cung cấp nguồn thông tin trung tâm cho dự án. Wang Fengbin, phó tổng kỹ sư của Tập đoàn Gezhouba Trung Quốc, công ty kỹ thuật và xây dựng tham gia dự án, cho biết họ dùng BIM để tạo ra một kho dữ liệu lớn cho công trình. Ứng dụng AI cũng giúp các kỹ sư giải quyết trở ngại trong khi thi công như kiểm tra độ ẩm tại chỗ và chất lượng nén.

Đập đá đổ mặt bê tông đang ngày càng phổ biến, thay thế đập đá đổ lõi đất thông thường, chống thấm bằng lõi đất nén. Thử nghiệm mô phỏng của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điều tiết chu kỳ nước lưu vực sông tại Bắc Kinh cho thấy đập mặt bê tông có thể chịu đựng động đất tốt hơn.

An Khang (Theo China Daily, CGTN)