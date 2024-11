AI giúp The Beatles được hai đề cử giải Grammy

Danh sách đề cử giải Grammy 2025 gây bất ngờ với hai đề cử cho ca khúc "Now and Then" của The Beatles, với hỗ trợ từ trí tuệ nhân tạo.

Tác phẩm được đề cử cho hai hạng mục Bản thu âm của năm và Trình diễn nhạc Rock xuất sắc, tại Grammy 2025. Theo Billboard, đây là lần đầu một bài hát được sáng tác với sự hỗ trợ của AI được đề cử.

Ban đầu Now and Then là bản trình diễn thử, được John Lennon sáng tác năm 1970. Sau khi ông qua đời năm 1980, bản demo được trao lại cho ba thành viên trong The Beatles, sau đó được đưa vào album The Beatles Anthology như một dự án "tái hợp" của nhóm nhạc huyền thoại. Tuy nhiên, thách thức xảy ra khi họ không thể tách được giọng hát của Lennon và tiếng piano mà không làm giảm chất lượng thu âm, dẫn đến dự án bị bỏ ngỏ.

Một cảnh trong MV Now And Then, sử dụng công nghệ để đưa các thành viên vào trong cùng khung hình. Ảnh chụp màn hình

Bước ngoặt diễn ra khi có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Trong quá trình làm phim tài liệu về việc thu âm ca khúc Let It Be năm 2021, các nhà làm phim đã sử dụng bản thu âm thử của nhóm từ năm 1969 để đưa vào phim. Dữ liệu này, dù được đánh giá không quá hay, nhưng giúp các nhà khoa học có thể đưa vào công cụ AI, từ đó nhận dạng giọng nói của từng thành viên The Beatles. Từ đây, họ có thể làm sạch chất lượng âm thanh của bản thu âm.

Theo Techcrunch, các mô hình học máy hiện nay có thể được đào tạo về một âm thanh cụ thể, như giọng nói của con người trong cuộc gọi video hay một loại đàn guitar cụ thể trong phòng thu, sau đó học cách tách âm khỏi phần còn lại của bản ghi. Với giải pháp này, họ thậm chí có thể tạo ra các bản thu âm kiểu "deepfake" từ giọng hát của các thành viên. Tuy nhiên họ đã không làm vậy, thay vào đó là chọn làm sạch bản thu âm gốc.

"Việc chỉnh sửa âm thanh dựa trên AI tương tự cách các nền tảng trò chuyện video như FaceTime, Google Meet hoặc Zoom lọc tiếng ồn khỏi cuộc gọi", trang này cho biết.

Sau khi tái hiện thành công giọng hát của của John Lennon trong Now and Then, họ đưa vào bản thu với sự kết hợp phần bass của McCartney, tiếng trống từ Ringo Starr và guitar của George Harrison, tạo nên bản thu mới vào tháng 11/2023.

Kênh YouTube của The Beatles cũng đăng tải đoạn phim về quá trình thực hiện lại bản nhạc. Trong đó, bên cạnh giọng hát của Lennon, phần chơi guitar của Harrison cũng là sản phẩm AI, dựa trên một bản thu âm của ông vào năm 1995, do huyền thoại sinh năm 1943 cũng đã qua đời. Bài hát khi vừa ra mắt đã thu hút sự chú ý lớn, thu về hơn 60 triệu lượt xem.

The Beatles là ban nhạc rock được thành lập tại Liverpool năm 1960, bao gồm John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr. Cùng với nhau, họ đã biến The Beatles thành huyền thoại.

Năm 2008, họ đứng đầu danh sách những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời của tạp chí Rolling Stone. Tạp chí Time cũng xếp The Beatles vào danh sách 100 người quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Duy Lộc - Lưu Quý