AI giúp doanh số online dịp Black Friday tại Mỹ lập kỷ lục

Người tiêu dùng Mỹ đã chi 11,8 tỷ USD mua hàng online dịp Black Friday, tăng 9,1% so với năm ngoái nhờ các công cụ AI.

Theo Reuters, công cụ mua sắm tích hợp AI đã góp phần tạo cú bứt phá trong chi tiêu trực tuyến (online) của người Mỹ dịp Black Friday. Điều này diễn ra trong bối cảnh nhiều người tránh tới các cửa hàng đông đúc và tìm đến chatbot để so sánh giá, săn ưu đãi. Cùng với đó, tỷ lệ thất nghiệp tiến gần mức cao nhất 4 năm, niềm tin tiêu dùng xuống đáy 7 tháng cũng khiến người Mỹ phải cân nhắc từng khoản chi.

Adobe Analytics - đơn vị chuyên theo dõi lượng truy cập các website bán lẻ - cho biết người tiêu dùng Mỹ đã chi kỷ lục 11,8 tỷ USD qua kênh online dịp Black Friday năm nay, tăng hơn 9% so với năm 2024.

Còn theo Mastercard SpendingPulse, nhu cầu mua sắm online tăng mạnh khi doanh số trên các sàn thương mại điện tử tăng 10,4%, còn kênh mua sắm tại các cửa hàng chỉ tăng 1,7%.

Theo Adobe, lượng khách truy cập các trang bán lẻ Mỹ thông qua công cụ AI đã tăng 805% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự bùng nổ này diễn ra trong bối cảnh các trợ lý ảo mua sắm như Sparky của Walmart hay Rufus của Amazon được ứng dụng rộng rãi.

"Người tiêu dùng đang sử dụng công cụ mới để tìm thứ họ cần. Các mô hình ngôn ngữ lớn giúp quá trình tìm kiếm nhanh và có định hướng hơn", Suzy Davidkhanian, nhà phân tích tại eMarketer nhận xét.

Những mặt hàng bán chạy nhất dịp Black Friday gồm đồ chơi Lego, thẻ Pokemon, máy chơi game Nintendo Switch, PlayStation 5 cùng nhiều sản phẩm như AirPods và máy trộn bột KitchenAid.

Còn theo Salesforce, AI và các tác nhân trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy doanh số trực tuyến toàn cầu dịp Black Friday đạt 14,2 tỷ USD, trong đó thị trường Mỹ đóng góp khoảng 3 tỷ USD.

Hãng dữ liệu này ước tính người Mỹ chi 18 tỷ USD cho mua sắm trực tuyến những ngày qua, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng được mua nhiều nhất gồm thời trang, phụ kiện cao cấp. Dù tổng chi tiêu của người Mỹ tăng, Salesforce nhận định giá cao vẫn kìm hãm lượng hàng hóa trong mỗi đơn hàng. "Người tiêu dùng mua sắm ít sản phẩm hơn so với năm trước", Salesforce nhận định.

Caila Schwartz, Giám đốc phân tích người tiêu dùng của Salesforce cho rằng có hai yếu tố đẩy giá bán trung bình lên cao tại Mỹ. Trước tiên là tác động rõ rệt của thuế quan lên các mặt hàng không thiết yếu. Cùng với đó, nhóm người tiêu dùng thu nhập cao đang chi tiêu mạnh hơn so với nhóm thu nhập trung bình, thể hiện qua doanh số tăng ở phân khúc hàng xa xỉ.

Adobe dự báo dịp Cyber Monday năm nay doanh số online sẽ đạt 14,2 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024. Điều này có thể giúp Cyber Monday trở thành ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm. Các mặt hàng điện tử có thể giảm giá sâu nhất, lên tới 30%. Còn kênh bán hàng tại các cửa hàng truyền thống dự kiến tiếp tục trầm lắng.

Tú Anh (theo Reuters)