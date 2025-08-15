AI Ebike và Bluera Việt Nhật tham gia Vietnam Cycle Expo 2025

Hai thương hiệu xe điện tham gia trưng bày tại triển lãm Vietnam Cycle Expom diễn ra ngày 14-16/8 tại SECC, TP HCM.

AI Ebike cùng Bluera Việt Nhật cùng hơn 400 gian hàng tham dự triển lãm Vietnam Cycle Expo 2025, do Hiệp hội ôtô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOBA) và công ty Vinexad tổ chức. Tại triển lãm này, hai doanh nghiệp giới thiệu các công nghệ, dòng sản phẩm đang kinh doanh tại Việt Nam.

Gian hàng AI EBike và Bluera Việt Nhật tại triển lãm. Ảnh: AIE

Tại triển lãm, AI Ebike giới thiệu xe AIE Smile với động cơ CIM chống nước, tích hợp chế độ lái rảnh tay Cruise Control, khả năng tiết kiệm 30% điện năng. Sản phẩm ứng dụng IoT nhằm mang đến các tiện ích cho người dùng. Phiên bản AIE EH, MS1 và M1 Sport ra mắt năm nay lắp động cơ 500-4.000 W.

AI Ebike trưng bày dòng xe máy điện AIE EH tại triển lãm. Ảnh: AIE

Một trong những chiến lược của AI Ebike là giải pháp năng lượng. "Chúng tôi nghiên cứu và phát triển công nghệ pin có thể đổi nhanh trong 9 giây, pin cũng nhẹ hơn và cho quãng đường di chuyển đến 300 km sau một lần sạc đầy", đại diện doanh nghiệp này nói. "AI Ebike định hướng phát triển trạm sạc, giải quyết lo ngại về thời gian chờ sạc và quãng đường di chuyển".

Tại triển lãm, AI Ebike triển khai chương trình đăng ký lái thử miễn phí trên các dòng xe. Ông Vũ Trọng Thanh, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xe điện AI Ebike cho rằng, việc tham gia triển lãm là cơ hội gặp gỡ đối tác, đẩy mạnh thương hiệu xe điện công nghệ thông minh tại Việt Nam và quốc tế.

Gian hàng của AI Ebike còn có sự tham gia của thương hiệu Bluera Việt Nhật với nhiều mẫu xe. Ngoài ra, thương hiệu Bluesuda giới thiệu các mẫu xe trợ lực thể thao, tăng lựa chọn cho khách tham quan. Theo AI Ebike, hợp tác này hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm cho người tiêu dùng.

Khách tham quan lái thử xe điện AIE Bike tại triển lãm. Ảnh: AIE

"AI Ebike cùng Bluera Việt Nhật đã thực hiện những bước đi chiến lược mạnh mẽ để khẳng định vị thế. Nhà máy lớn tại Long Thành của AI Ebike trang bị dây chuyền hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường, hãng đang mở rộng thêm nhà máy thứ hai quy mô lớn và hiện đại", đại diện doanh nghiệp nói.

Quang Anh